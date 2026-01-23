“อนุดิษฐ์” รับเป็นบทเรียน ผู้สมัครพรรคกล้าธรรมถูกตัดสิทธิปมถือหุ้นสื่อ แจงกลั่นกรองละเอียดแล้ว

“อนุดิษฐ์” แจง กธ. กลั่นกรองผู้สมัครละเอียดแล้ว แต่พลาดเรื่องถือหุ้นสื่อ หลังศาลเพิกถอนสิทธิผู้สมัคร สส.ภูเก็ต ชี้ เป็นบทเรียนทุกพรรค ส่วนกรณี “ก้องเกียรติ” ยื่นอุทธรณ์แล้ว
วันนี้ (23 ม.ค.) ที่พรรคกล้าธรรม (กธ.) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค กธ. กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาสั่งถอนชื่อผู้สมัคร สส.ภูเก็ต กรณีถือครองหุ้นสื่อ จะกระทบพรรคหรือไม่ ว่า คุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. คือ การถือหุ้นสื่อ ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งการตรวจสอบโดยคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรค ได้ตรวจสอบโดยละเอียดเท่าที่จะตรวจสอบได้แล้ว โดยเฉพาะในส่วนบัญชีทรัพย์สิน ยอมรับว่า ทางพรรคยังไม่ได้ตรวจละเอียด รวมถึงการให้ผู้สมัครมาแจ้งเรื่องการถือหุ้น ข้อผิดพลาดตรงนี้ถือเป็นบทเรียนให้กับพรรค กธ. และกับพรรคการเมืองอื่นๆ ด้วย
ทั้งนี้ เรื่องการถือหุ้นสื่อนั้น อาจจะมีการถือหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์สามารถทำกิจการสื่อได้ แต่อาจจะยังไม่ได้ทำก็ได้ ต้องเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเป็นสิทธิของผู้สมัครในการยื่นอุทธรณ์
ส่วนกรณี กกต. มีมติถอนชื่อ นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ ผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช เขต 7 พรรค กธ. เหตุเคยต้องคดีทุจริตลักทรัพย์ ซึ่งต่อมานายก้องเกียรติ ระบุว่า เป็นขบวนการกลั่นแกล้งทางการเมืองนั้น น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่นั้น ต้องดูการต่อสู้ที่หนักหน่วง ผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งต้องงัดกลยุทธ์เข้ามาต่อสู้เพื่อนำไปสู่ชัยชนะ สำหรับนายก้องเกียรติ เป็นแชมป์เก่า ถือว่าเป็นตัวเต็ง ดังนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเองที่จะต้องนำข้อเท็จจริงไปอุทธรณ์ เพื่อให้รู้ผลว่าเรื่องดังกล่าวจะนำไปสู่การกลับมาเป็นผู้สมัคร สส.หรือจะตัดสิทธิกันไปเลย เราปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบทำงาน ซึ่งเท่าที่ทราบขณะนี้นายก้องเกียรติได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว