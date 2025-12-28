“ธรรมนัส” ขออภัยดีเบตทุกเวทีไม่ได้ เพราะต้องหาเสียง 17 จ. เชื่อลงพื้นที่สัมผัส ปชช.เป็นสิ่งดีที่สุด

ปธ.ที่ปรึกษากล้าธรรม ขออภัยดีเบตทุกเวทีไม่ได้ เพราะต้องหาเสียง 17 จังหวัด เชื่อได้ลงพื้นที่สัมผัสประชาชนเป็นสิ่งดีที่สุด
วันนี้ (28 ธ.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการหาเสียง ว่า ยอมรับว่า ยังไม่ได้เริ่มการหาเสียงของพรรค และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะกวาดที่นั่ง สส.พรรคกล้าธรรม และในฐานะเป็นผู้นำของพรรค และคณะกรรมการบริหารทั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคได้มีการตั้งเป้า และมีการแบ่งงานกันในการลงพื้นที่แต่ละจังหวัด ซึ่งเตรียมที่จะจัดเวทีใหญ่ ซึ่งมีการเตรียมการไว้แล้ว สำหรับการขึ้นเวทีดีเบตของตนนั้น จะต้องหารือกับกรรมการบริหารพรรคโดยเฉพาะ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค จะพิจารณาว่าเวทีไหนควรไปหรือไม่ไป ซึ่งจะต้องดูเวลาของพรรค เพราะจะมีการจัดเวทีปราศรัยในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมด โดยจะดูว่าเวลาตรงกันหรือไม่
ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ของพรรคในภูมิภาคต่างๆ ดังนั้น พรรคกล้าธรรมก็จะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งคน คือ ร.อ.ธรรมนัส จึงจำเป็นต้องจัดสรรเวลา และให้ความสัมพันธ์กับผู้สมัครในแต่ละเขต ซึ่งจะต้องมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงไปหาเสียงช่วย ไม่เช่นนั้น อาจจะกระทบกับฐานเสียงได้ ซึ่งจะมีการจัดถึง 17 เวทีใหญ่ ในทั่วประเทศ ถือเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคกล้าธรรม ดังนั้น จึงอาจจะกระทบกับเวทีดีเบตได้ทั้งพรรค จึงขออภัยในแต่ละเวทีที่ได้รับเชิญเข้ามา
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงถึงการออกเวทีดีเบตจะครอบคลุมทั่วประเทศ ว่า เป็นคนละอย่างกันระหว่างประเทศกับระหว่างทั่วประเทศกับการไปสัมผัสพื้นที่จริง กันซึ่งมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า มีความตั้งใจที่จะที่จะจัดเวทีพบปะประชาชน สิ่งที่ดีที่สุดคือการลงไปเจอกับประชาชนโดยตรง