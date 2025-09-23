“ธรรมนัส” เปิดตัว “เสธ.หิ” ซบกธ. มอบดูเหนือตอนล่าง ใต้ อีสานบางส่วน ยังไม่สรุปดึง "เดชอิศม์"

“ธรรมนัส” เปิดตัว “เสธ.หิ” สวมเสื้อกธ. หลังเพิ่ง ไขก๊อกจากรทสช. มอบดูเหนือตอนล่าง ใต้ อีสานบางส่วน ระบุ ยังไม่ได้บทสรุปปม ”เดชอิศม์“ ย้ายซบ
วันนี้ (23ก.ย.) เมื่อเวลา 14.55 น. ที่พรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เปิดตัวนายหิมาลัย ผิวพรรณ ที่เพิ่งลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรมอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสวมเสื้อพรรคให้กับนายหิมาลัย
โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า นายหิมาลัยยังไม่มีตำแหน่งอะไร ตอนนี้มาช่วยงานก่อน ซึ่งจะดูแลทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ และภาคอีสานบางส่วน ซึ่งจะมีการพูดคุยกัน และเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ โดยได้มอบหมายให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม หารือกับนายหิมาลัยเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัคร หลังจากนี้จะเห็นเป็นรูปธรรมว่าองคาพยพที่จะมาอยู่กับพรรคกล้าธรรมไม่ใช่เท่าที่เห็น
ผู้สื่อข่าวถามว่า ไม่จำเป็นต้องตกปลาในบ่อเพื่อนใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ปฏิเสธว่า ไม่
เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายหิมาลัยไปทาบทามนายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา และอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ คืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง แต่นายหิมาลัย ยิ้มแต่ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด ทำให้ ร.อ.ธรรมนัส ตอบแทนว่า นายหิมาลัยจะมารายงานตนและน.อ.อนุดิษฐ์ในวันนี้ (23 ก.ย.) ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน อย่าพึ่งปล่อยข่าวตอนนี้ เรายังไม่ได้สรุปกัน เราต้องคุยกันก่อน