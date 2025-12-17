กธ.เปิดตัว “คุณากร” อดีต สส.ส้ม นนทบุรี ลงสมัคร กทม.เขต 6 “ไผ่” คุมเมืองหลวงร่วม “อนุดิษฐ์” ลั่นส่งครบทุกเขตหวังปักธง

กล้าธรรม เปิดตัว “คุณากร” อดีต สส.ส้ม นนทบุรี ลงสมัคร สส.เขต 6 กทม.บ้านเกิด “ไผ่” ผงาดคุมเมืองหลวงร่วม กับ “อนุดิษฐ์” ลั่นส่งลงครบทุกเขต หวังปักธงพื้นที่เมืองกรุง
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. ที่พรรคกล้าธรรม (กธ.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค กธ. พร้อมด้วย นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค กธ. เปิดตัว นายคุณากร มั่นนทีรัย อดีต สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคประชาชน (ปชน.) ลงสมัคร สส.กทม.เขต 8 ในนามพรรค กธ. พร้อมกับผู้สมัคร สส.กทม. ประกอบด้วย นายณรงค์ชัย เมืองครอง น.ส.ปวริศา คุณาวรนนท์ นายศุข ศักดิ์รงค์เดช นายณัฐดัย หลำแสงกุล นายเสฐียรพงษ์ สำแดงสุข นายเตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์ นายนรุตม์ชัย บุนนาค
โดย นายไผ่ กล่าวว่า ตนได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการเลือกตั้งพื้นที่ กทม.ร่วมกับ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค กธ. โดยพรรคได้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทำงาน รวมถึงได้นายคุณากร ซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ และมีประสบการณ์ทางการเมือง มีแนวทางการทำงานเดียวกัน จริงๆ แล้วยังมีผู้สมัคร สส.กทม.อีกหลายคน ที่เป็นคนรุ่นใหม่ มาทำงานในภาค กทม. และเท่าที่ได้พูดคุย ตนรับประกันว่าถ้าเปิดตัวมาว้าวแน่นอน เร็วๆ นี้ จะมีการเปิดตัว ซึ่งเราส่งทุกเขต
ด้าน นายคุณากร กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจย้ายมาพรรค กธ.ว่า พรรค กธ.ไม่ได้แค่คิด แต่ลงมือทำเลย ฉะนั้น สิ่งที่อยากทำให้ประชาชนตนก็อยากทำเลย อยากให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจว่า พรรค กธ.ช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจ และทำมาดี จึงเป็นแนวคิดที่ทำให้ตนตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรค กธ. ซึ่งมีอุดมการณ์เดียวกันเดียวกัน คือ คิดแล้วทำเลย