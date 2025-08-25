“อนุดิษฐ์” เผย “กล้าธรรม”กำชับ สส.ดูแล ปชช.รับมือพายุคาจิกิ ย้ำ ต้องรายงานส่วนกลางพรรค เพื่อบูรณาการความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้( 25 ส.ค.)น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวถึงสถานการณ์พายุโซนร้อนคาจิกิ (KAJIKI) ที่จะส่งผลให้ในช่วงวันที่ 24 – 27 สิงหาคมนี้ หลายจังหวัดของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากว่า พรรคกล้าธรรมได้กำชับ สส.ของพรรคให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที
“พรรคได้กำชับให้ สส.ในแต่ละพื้นที่ เตรียมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล และสิ่งของจำเป็นไว้ล่วงหน้า เช่น ถุงยังชีพ เรือท้องแบน และรถบรรทุกน้ำ พร้อมให้รายงานสถานการณ์เข้ามายังส่วนกลางของพรรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบูรณาการความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ”น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับไปยังกรมชลประทานให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเตรียมการป้องกันรับมือได้อย่างทันท่วงทีแล้ว