กล้าธรรมจัดปราศรัยใหญ่ 17 เวทีหลายจังหวัด คนฟังไม่ต่ำกว่าหมื่น "ธรรมนัส" นำทีมเอง

"ธรรมนัส" เผย “กล้าธรรม” จัดปราศรัยใหญ่ 17 เวทีหลายจังหวัด คนฟังไม่ต่ำกว่าหมื่น พร้อมภาวนาจับสลากเบอร์พรรคให้ได้เลขเฮงๆ
วันนี้ (25ธ.ค.) ช่วงท้ายบนเวทีการเปิดตัวผู้สมัคร สส.ของพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า พรรคกธ. จะจัดเวทีใหญ่ทั้งหมด 17 เวที ตามกลุ่มจังหวัด เช่น พะเยา เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน สงขลา จะมีคนฟังไม่ต่ำกว่าหมื่นชีวิต โดยจะขึ้นเวทีปราศรัยเอง
ร.อ.ธรรมนัส ยังประกาศแจ้งถึงว่าที่ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตให้พร้อมในวันที่ 27 ธ.ค. ส่วนแบบบัญชีรายชื่อ 100 ชื่อเรียงตามอักษร โดยตนเป็นผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 และนางนฤมล อยู่ลำดับที่ 2 ซึ่งวันที่ 28 ธ.ค. จับเบอร์พรรค ภาวนาให้ได้เลขเฮง เฮง