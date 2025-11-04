"ประเสริฐ" เผยยังไม่เปิดตัว "อัศวเหม" เข้าเพื่อไทย 7 พ.ย.แต่ยืนยันคุยกันแล้ว "วราเทพ" ก็ยังเช่นกัน

เลขาฯ เพื่อไทย เผย 7 พ.ย.นี้เปิดตัวผู้สมัคร 20 คน ยังไม่เปิดตัวบ้านใหญ่ “อัศวเหม” แต่คุยกันในระดับหนึ่งแล้ว ส่วน "วราเทพ" ก็ยังไม่เปิดตัวเช่นกันเพราะจำกัดบางอย่าง
วันที่ 4 พ.ย.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมเปิดตัวบ้านใหญ่ ว่า วันที่ 7 พ.ย. เราจะมีการเปิดตัวผู้สมัครอีก 20 คน ส่วนบ้านใหญ่จากจังหวัดสมุทรปราการ จะยังไม่มีการเปิดตัวในวันที่ 7 พ.ย. นี้ แต่มีการพูดคุยกันในระดับหนึ่ง สำหรับบ้านใหญ่อื่น ๆ อย่างนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะยังไม่มีการเปิดตัวเช่นกัน เนื่องจากยังมีข้อจำกัดบางอย่าง
เมื่อถามว่า สส. จำนวน 2 คน ที่อยู่ในกลุ่มของนายวราเทพ จะย้ายมาพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ตอนนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคอื่นอยู่ ยังเร็วเกินไปที่จะพูด