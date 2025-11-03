'นิพิฏฐ์'แนะนายกฯ หัดมีมรรยาททางการเมือง ชี้อย่าริทำอีก

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย่าริทำ
ผมฟังข่าวนายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการที่ จ.กระบี่ แต่งเครื่องแบบสีกากีเรียบร้อย เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการเสร็จก็ขึ้นเวทีหาเสียงให้ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย
ต่อมา วันที่ 2 พ.ย.2568 นายกรัฐมนตรีไปเปิดตัวผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ที่ จ.ตรัง แม้คราวนี้ไปเป็นการส่วนตัว แต่การที่นายกรัฐมนตรีใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทย ให้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดตรัง แต่ฉากหลัง มีป้ายที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นหราอยู่
ทั้ง 2 กรณี มิควรทำ
กรณีแรก ที่จ.กระบี่ ตรวจราชการแต่งเครื่องแบบ กากี เสร็จแล้วขึ้นเวทีหาเสียง อาจผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมเอาเสียด้วยซ้ำ
ส่วนกรณีที่ 2 ใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทย ในที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการไร้มรรยาททางการเมืองอย่างชัดเจน
เรื่องแบบนี้ คนเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องรู้ หรือ ควรรู้
จังหวัดตรัง เป็นที่อยู่ของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย, อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย และอดีตรัฐมนตรีเกือบทุกกระทรวงของประเทศนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี 4 เดือน ควรใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้
ผมเขียนแค่นี้แหละครับ เพียงแต่อยากจะบอกนายกรัฐมนตรี ว่า ต่อไปให้หัดมีมรรยาททางการเมือง “อย่าริทำ” อีก
ฝากถึง ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย แนะนำในครม.หน่อย ว่าสิ่งไหนครม. ทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ หรือสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ
ยุคที่การเมือง“ไร้มรรยาท” ผมก็บังอาจไร้มรรยาทกับนายกรัฐมนตรีอย่างนี้แหละครับ/