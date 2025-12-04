เด้งอดีต "สจ.จอย" พ้นตำแหน่งนายก อบจ.ปราจีนบุรี ปมถือหุ้นสื่อ

ปราจีนบุรี- จังหวัดปราจีนบุรี ออกหนังสือแจ้งประกาศผลการวินิจฉัยสมาชิกภาพอดีต สจ.จอย ปมถือหุ้นสื่อทำถูกเพิกถอนสิทธินั่งตำแหน่ง นายก อบจ.ปราจีนบุรี ขณะ กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งใน 60วัน
วันนี้ ( 4 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน จังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกหนังสือแจ้งประกาศผลการวินิจฉัยสมาชิกภาพของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ส.อบจ.) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ระบุข้อความ ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับหนังสือร้องเรียนขอให้สอบสวนและวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ของ น.ส.ณภาภัช อัญชสาณิชมน ในขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ส.อบจ.) อำเภอเมืองปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี สิ้นสุดลง และต้องถูกเพิกถอนสิทธิตามกฎหมายหรือไม่
เนื่องจากขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ส.อบจ.) ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่ง ในลำดับที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ ประกอบกิจการทางด้านจัดทำเผยแพร่สื่อโฆษณาฯ และในวันดังกล่าวได้เข้าชื่อซื้อหุ้นด้วย
และต่อมา จังหวัดปราจีนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 35 (2) แห่งกฎกระทรวงการสอบสวน ผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563
วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ น.ส.ณภาภัช อัญชสาณิชมน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ส.อบจ.) อำเภอเมืองปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี สิ้นสุดลง
เนื่องจากเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบตามมาตรา 50 (3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
สำหรับการสิ้นสุดสมาชิกภาพมีผลตั้งแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว คือวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ
ทั้งนี้ เมื่อบุคคลดังกล่าว กำลังดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) ในวาระปัจจุบัน อันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระกัน ให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี(อบจ.) ที่กำลังดำรงอยู่ โดยผลแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย ตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการนี้ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี(อบจ.) ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของคณะบริหารอันได้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี(อบจ.), เลขานุการฯ และที่ปรึกษานายก อบจ.ก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน
และขณะนี้ กกต.ปราจีนบุรี ได้รับเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้เตรียมดำเนินการจัดการดำเนินการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) ภายใน 60 วันเช่นกัน