"พลอยชนก" คว้าแชมป์ 4 สนามติดศึกกอล์ฟ "สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26"

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนส่วนกลางสะสมคะแนนประจำปี 2568-2569 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ รายการ "สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26" เข้าสู่สนามที่ 5 ดวลสวิง ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2568 แข่งขัน 3 รุ่นหลัก ได้แก่ คลาส S (รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป), คลาส A (รุ่นอายุ 15-18 ปี) และ คลาส B (รุ่นอายุ 13-14 ปี)
ผลการแข่งขันในประเภทบุคคลนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะฟอร์มอันร้อนแรงของ พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี ที่สามารถคว้าแชมป์ในคลาส B หญิงไปครองได้สำเร็จ และเป็นการคว้าแชมป์ติดต่อกันเป็นสนามที่ 4
คลาส S (อายุ 19 ปีขึ้นไป) ชาย ศิรเดช จันทร์หา เจ้าของแชมป์สนาม 3 โชว์ความนิ่งหลังจากเป็นผู้นำร่วมในวันแรก ก่อนจะเร่งเครื่องทำสกอร์ดีอย่างต่อเนื่อง คว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 204 (66-70-68) โดยทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง ตันติกร กลิ่นเพ็ง ที่ทำสกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 211 (74-70-67)
คลาส A (อายุ 15-18 ปี) ชาย: พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ โชว์ฟอร์มเยี่ยมตลอด 3 วัน ทำสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 205 (68-67-70) คว้าแชมป์ไปครอง โดยมี วิศว์ จิตตธร ตามมาเป็นอันดับ 2 ที่สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 208 (69-72-67) ส่วนประเภทหญิง ธนัชพร อินทร์แสง คว้าแชมป์เป็นสนามที่ 2 ของตัวเอง (หลังจากเคยได้ในสนามที่ 3) ด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 207 (71-66-70) ทิ้งห่างอันดับ 2 ภาณินี ขันมณี ที่ทำสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 210 (71-71-68)
คลาส B (อายุ 13-14 ปี) ชาย นัทกร เบ็ญนุกูล นำม้วนเดียวจบ ทำสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 209 (67-73-69) ทิ้งห่างอันดับ 2 ณภัทร ไชยพานิช ที่สกอร์รวมอีเวนพาร์ 213 (73-69-71) ขณะที่ฝ่ายหญิง พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี สร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 214 (67-75-72) นับเป็น แชมป์ 4 สนามติดต่อกัน อย่างน่าทึ่ง โดยมี ริเอะ โอโนะ ตามมาเป็นอันดับ 2 ที่สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 219 (72-69-78)
สำหรับรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ คือการแข่งขัน กอล์ฟ สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แมตช์เพลย์ แชมเปี้ยนชิพ 2015 ในรุ่นคลาส C และ D ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม ที่สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จังหวัดปราจีนบุรี