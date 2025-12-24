กกต. ยืนยัน "อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูบเบอร์-คอนเทนต์ครีเอเตอร์" สมัคร สส. ได้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า อินฟลูเอนเซอร์ ยูทูบเบอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ และผู้ประกอบอาชีพสื่อออนไลน์ สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ได้ เพราะไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามถือหุ้นสื่อตามกฎหมายเลือกตั้ง
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. ได้จัดประชุมชี้แจงสื่อมวลชนถึงข้อควรระวังในการรายงานข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2569 ว่า การหาเสียงที่ไม่ผิดกฎหมาย คือ การขายความคิด การขายนโยบาย และการขายเครดิต โดยไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะถือว่าเป็นการหาเสียงที่แท้จริง และห้ามสื่อมวลชนทำโพลโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะชี้นำหรือมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนน
ส่วนกรณีผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น อินฟลูเอนเซอร์ ยูทูปเปอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ สื่อออนไลน์ ที่มีการทำคอนเทนต์ในลักษณะเอนเตอร์เทนต์เมนต์หรือสื่อสารสาธารณะเผยแพร่วิเคราะห์ข่าวสารทางการเมือง โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้จากบริษัทหรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ถือเป็นเพียงผู้ใช้สื่อ ไม่เข้าข่ายพฤติการณ์เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน อันเป็นลักษณะต้องห้ามที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ฉะนั้นสามารถลงสมัคร สส. ได้
