“อนุดิษฐ์” ตอบชัดเวทีขอนแก่น มีทหารไว้ทำไม ย้ำคือรากฐานความมั่นคงของชาติ

รู้ยัง ? มีทหารไว้ทำไม “อนุดิษฐ์”ถามบนเวทีขอนแก่น ย้ำชัด ทหารคือรากฐานความมั่นคง ชู ผู้นำกล้าธรรมไม่หนีทหาร ประกาศพร้อมทำงานเพื่อชาติและประชาชน
วันนี้(13ม.ค.69) ที่ตลาดนัดบ้านหินกอง จังหวัดขอนแก่น บรรยากาศเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคกล้าธรรมเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางประชาชนที่ทยอยเข้าร่วมรับฟังอย่างต่อเนื่อง โดย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ขึ้นกล่าวปราศรัยช่วงหนึ่ง ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากอดีตทหารว่า ตนเป็นอดีตข้าราชการทหาร เคยรับราชการประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเรื่องความมั่นคงของประเทศและอธิปไตยไทย เป็นเรื่องที่จะไม่มีใครมาละเมิดได้ง่าย ๆ เพราะทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศ
”คำถามที่เคยมีคนตั้งขึ้นบ่อยครั้งว่า “เรามีทหารไว้ทำไม” วันนี้คำตอบชัดเจนอยู่แล้ว ว่า เรามีทหารไว้เพื่อความมั่นคงของชาติคือ รากฐานสำคัญของประเทศ ผู้นำที่มีประสบการณ์ทางทหารจะเข้าใจบริบทนี้เป็นอย่างดี พรรคกล้าธรรม มีจุดยืนชัดเจนด้านความมั่นคงและการทำงานเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะประธานที่ปรึกษาพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งเป็นอดีตทหารเช่นเดียวกัน และที่สำคัญ เราเป็นผู้นำพรรคการเมืองที่ไม่เคยหนีทหาร ต่างผ่านการศึกษาจากสถาบันทหาร และปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติมาด้วยความมุ่งมั่น“น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว
นอกจากนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ ยังกล่าวถึงแนวทางการทำงานทางการเมืองของพรรคกล้าธรรมว่า พรรคไม่ได้มุ่งสร้างความขัดแย้งกับพรรคการเมืองอื่น แต่เลือกเดินหน้าด้วยนโยบายที่เป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการทำงาน
สำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เขต 4 พรรคกล้าธรรมได้ส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่าง น.ส.อาทิตยา พงษ์สมบัติ บุตรสาวของ นางมุกดา พงษ์สมบัติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นชื่อที่มีความคุ้นเคยและได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน เป็นการผสานพลังระหว่างประสบการณ์ทางการเมืองและพลังของคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง