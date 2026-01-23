“จิตภัสร์ ตั๊น” ชู “หัวหิน” เมืองต้นแบบ รองรับนทท.ต่างชาติวัยเกษียณ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ย้ำต้องคุมอาชญากรรมเข้ม

“จิตภัสร์ ตั๊น” เสนอปั้น “หัวหิน” เป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติวัยเกษียณ ชี้ศักยภาพเมืองสโลว์ไลฟ์ชายทะเล แนะใช้เทคโนโลยี–AI เสริมความปลอดภัย ควบคู่สร้าง “ต้นทุนมนุษย์” แก้ปัญหาที่ยั่งยืน
วันนี้( 23 ม.ค.69) น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ แกนนำ พรรคไทยก้าวใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อค่ำวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยก้าวใหม่ ได้ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.พรรคไทยก้าวใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 3 เขต ในพื้นที่อำเภอ หัวหิน บริเวณตลาดโต้รุ่งหัวหิน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า จากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด พบว่าหลายรายสะท้อนตรงกันว่าในช่วงที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวลดลง เศรษฐกิจไม่ค่อยดี และกำลังซื้อหดตัวอย่างเห็นได้ชัด พรรคไทยก้าวใหม่จึงมีแนวคิดผลักดันอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบในเชิงธุรกิจท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่ในวัยเกษียณ รวมถึงผู้สูงวัย เนื่องจากหัวหินเป็นเมืองชายทะเลที่มีวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากจังหวัดท่องเที่ยวอย่างชลบุรีหรือภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มวัยหนุ่มสาวเป็นหลัก
“หัวหินเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสำหรับนักท่องเที่ยวสูงวัย โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เกษียณอายุแล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังใช้จ่าย และมีแนวโน้มพักอาศัยหรือท่องเที่ยวในระยะยาว หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของอำเภอหัวหิน และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้”
ทั้งนี้พรรคไทยก้าวใหม่ตั้งใจจะชูเอกลักษณ์ของอำเภอหัวหินให้เด่นชัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามามากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน พื้นที่ต้องมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของเมืองท่องเที่ยว
น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่าพรรคไทยก้าวใหม่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เมื่อสอบถามถึงกรณีคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมในพื้นที่อำเภอหัวหิน น.ส.จิตภัสร์ กล่าวยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าและน่าเสียใจเป็นอย่างมาก แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้แล้ว และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลเร่ร่อนจากต่างจังหวัด ไม่ใช่คนในพื้นที่อำเภอหัวหิน
“อยากฝากไปถึงรัฐบาล หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานท้องถิ่น ให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลปัญหาดังกล่าว โดยชี้ว่าปัญหาอาชญากรรมในระยะยาวจำเป็นต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ ซึ่งนโยบายหลักของพรรคไทยก้าวใหม่ คือการสร้าง “ต้นทุนมนุษย์” หากประชาชนได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ต้น ก็จะไม่กลายเป็นคนเร่ร่อนหรือปัญหาสังคมในบั้นปลายชีวิต”น.ส.จิตภัสร์กล่าว