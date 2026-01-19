สะเทือนขวัญหัวหิน! คนร้ายบุกทุบหัวพนักงานโรงแรม 14 ครั้ง ชิงทรัพย์ ตร.รู้ตัวออกหมายจับ เร่งล่าตัว

ประจวบคีรีขันธ์ – เกิดเหตุสะเทือนขวัญกลางเมืองท่องเที่ยวหัวหิน เมื่อคนร้ายใจโฉดบุกใช้ท่อนเหล็กกระหน่ำตีหญิงพนักงานโรงแรมขณะฟุบหลับอยู่หลังเคาน์เตอร์ ก่อนชิงทรัพย์หลบหนี สร้างความสลดใจให้ชาวหัวหินอย่างมาก
วันนี้( 19 ม.ค.) ร.ต.ท.ภาณุพงศ์ พูนสวัสดิ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.หัวหิน ได้รับแจ้งเหตุหญิงพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยหัวหิน 88/1 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง นอนฟุบจมกองเลือดอยู่ด้านในเคาน์เตอร์โรงแรม จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในที่เกิดเหตุพบ น.ส.วิรินทร์ เถาลิโป้ อายุ 35 ปี พนักงานต้อนรับของโรงแรมดังกล่าว นอนหงายอยู่ในสภาพมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะ มีคราบเลือดจำนวนมากกระจายทั่วพื้นที่ และพบท่อนเหล็กสีเทา ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร เปื้อนเลือดตกอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสว่างหัวหิน ธรรมสถาน นำตัวพนักงานคนดังกล่าว ส่งไปโรงพยาบาล เนื่องจากยังมีสัญญาณชีพ และเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 09.00.น.ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในโรงแรม พบชายต้องสงสัยรูปร่างสูงประมาณ 160–180 เซนติเมตร ผิวคล้ำ สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีดำ กางเกงสีขาว รองเท้าสีส้ม เดินวนเวียนอยู่บริเวณเคาน์เตอร์หลายครั้ง โดยช่วงเวลาประมาณ 02.49 น. ของวันนี้( 19 ม.ค.) ผู้เสียหายยังคงนั่งวิดีโอคอลพูดคุยกับแฟน ก่อนจะฟุบหลับลงบนโต๊ะ
ต่อมาคนร้ายได้ปีนข้ามเคาน์เตอร์เข้าไป และใช้ท่อนเหล็กทุบตีศีรษะผู้เสียหายอย่างโหดเหี้ยมถึง 14 ครั้ง ก่อนชิงโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และกระเป๋าสีดำของผู้เสียหายหลบหนีไป
พนักงานสอบสวนได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กระทั่งทราบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายรัฐติกร ยิ่งยอด อายุ 36 ปี ซึ่งมีประวัติต้องโทษในคดีทำร้ายร่างกายและข่มขืนผู้อื่นมาก่อน
ต่อมา พนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน ได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลจังหวัดหัวหิน และศาลได้อนุมัติหมายจับที่ จ.15/2569 ลงวันที่ 19 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. เพื่อจับกุมตัวนายรัฐติกร ยิ่งยอด มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังข่าวแพร่ออกไป ชาวหัวหินและเพื่อนผู้เสียชีวิตต่างแสดงความเสียใจ พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโหดเหี้ยมของผู้ก่อเหตุ และระบุว่าไม่ควรเกิดเหตุรุนแรงลักษณะนี้ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
ขณะนี้ ตำรวจภูธรภาค 7 ได้ระดมกำลังลงพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อติดตามไล่ล่าจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยเร็ว