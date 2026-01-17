รวบผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน คาสนามบินสุวรรณภูมิ หลังหนีคดีซุกเขมร

MGR Online - "ดีเอสไอ" จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน กลางสนามบินสุวรรณภูมิ หลังกลับจากทำงานที่สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
วันนี้ (17 ม.ค.) เวลาประมาณ 13.00 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวได้จับกุมตัว นายเจษฎา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5511/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน "ร่วมกันจัดให้มีหรือเข้าเล่นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นโดยไม่มีใบอนุญาตหรือมิได้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน" โดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ขณะกำลังเดินทางกลับประเทศ
โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว จากนั้น ได้ควบคุมตัวส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 83/2566 ของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีการโจมตีเว็บไซต์ ของหน่วยงานราชการจำนวน 16 หน่วยงาน ซึ่งพบว่ากลุ่มคนร้ายได้เปลี่ยนเส้นทางการเข้าถึง (Redirect) จากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยสร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์เชื่อมโยง (Backlink) เพื่อให้เว็บไซต์ของรัฐชี้ไปยังเว็บไซต์พนัน ซึ่งกลุ่มคนร้ายได้รับค่าตอบแทนหรือค่าโฆษณาจากการกระทำดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของภาครัฐได้ตามปกติ โดยนายเจษฎาฯ ได้หลบหนีไปเป็นพนักงานโรงแรมในสีหนุวิลล์ และเพิ่งมาจากประเทศกัมพูชาเพื่อกลับไทย
ทั้งนี้ การดำเนินการในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่กำหนดให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงการบังคับบัญชา จัดชุดปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ยังหลบหนี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป