รวบสาวบัญชีม้าร่วมเปิดบริษัทปลอมหลอกขายสินค้าลวงโลก

MGR Online - "ดีเอสไอ" จับกุมหญิงร่วมขบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จัดตั้งบริษัทปลอม - เปิดบัญชีม้ารับโอนเงินจากการหลอกขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริง
วันนี้ (29 ต.ค.) ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้จับกุม น.ส.จรรยา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 3043/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 คดีพิเศษที่ 118/2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” โดยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ที่บริเวณ หน้าบ้านในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่อง ในขณะจับและควบคุมตัว จนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว จากนั้นได้ควบคุมตัวส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 118/2566 ของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดย น.ส.จรรยา เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้เป็นรายที่ 15 จากจำนวน 24 ราย ซึ่งมีพฤติการณ์ เป็นผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงให้มีการจดทะเบียนบริษัท และนำเอกสารไปเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรับโอนเงินจากการหลอกลวงขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงทางโซเชียลกว่า 30 บริษัท
ทั้งนี้ การดำเนินการในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่กำหนดให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงการบังคับบัญชา จัดชุดปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ยังหลบหนี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป