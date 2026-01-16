"ดีเอสไอ" ทำตามหลักฐาน รับคดีพิเศษ "ชนนพัฒฐ์-พวก" โยงฟอกเงินเว็บพนัน ยืนยันไม่มีใบสั่ง

MGR Online - "ดีเอสไอ" รับคดี "ชนนพัฒฐ์-พวก" เป็นคดีพิเศษ พัวพันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ย้ำไม่มีใบสั่งกลั่นแกล้ง
วันนี้ (16 ม.ค.) แหล่งข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยกรณี กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดำเนินการรับสอบสวนคดีของ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว กับพวก ในข้อหาฟอกเงินจากมูลฐานเว็บไซต์พนันออนไลน์ ชื่อ “AK47MAX” เป็นคดีพิเศษที่ 150/2568 ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการสอบสวนขยายผลเรื่องเส้นทางการเงินเกี่ยวพันมาจากคดีพิเศษที่ 5/2566 ว่า สืบเนื่องจากที่กองคดีเทคโนโลยีฯ รับเรื่องดังกล่าวไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 150/2568 ตั้งแต่ปี 2568 ที่ผ่านมา ทราบว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นพบหลักฐานบางอย่างมีความเชื่อมโยงกับคดีพิเศษที่ 5/2566 แต่คณะพนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมประกอบกันด้วย ว่าคำร้องของผู้ร้องที่กล่าวหาว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนั้น มีที่มาที่ไปอย่างไร เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ใดบ้างหรือไม่ หรือเกี่ยวข้องในสำนวนคดีใดของดีเอสไอมาก่อนหรือไม่
แหล่งข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุอีกว่า ส่วนจะมีการออกหมายเรียก นายชนนพัฒฐ์ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหรือไม่นั้น ในตอนนี้คณะพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมหลักฐาน ซึ่งถ้าหากพบหลักฐานใดที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล จึงจะได้มีการเชิญมาสอบสวนปากคำในฐานะพยาน
แหล่งข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุอีกว่า สำหรับทรัพย์สินต่างๆ ที่คาดว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในข้อหาฟอกเงินจากคดีมูลฐานเว็บไซต์พนันนั้น หากดำเนินการสอบสวนไปแล้วพบทรัพย์สินรายการใดที่ได้มาจากการกระทำความผิดในคดี พนักงานสอบสวนก็จะได้ประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
“ดีเอสไอทำงานสอบสวนตามพยานหลักฐานเป็นหลัก ย้ำว่าไม่มีการกลั่นแกล้ง และไม่มีใบสั่งทางการเมืองใดที่อยู่เหนือการสอบสวนตามพยานหลักฐานของคณะพนักงานสอบสวน” แหล่งข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุปิดท้าย