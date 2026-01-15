นอนคุก! ศาลไม่ให้ประกันผู้สมัคร สส.ตากพรรคส้ม เอี่ยวเว็บพนัน ชี้เป็นกลุ่มสั่งการ-เรื่องร้ายเเรง

ศาลอาญาไม่ให้ประกัน ผู้สมัคร สส.ตาก พรรคปชน. ทำเว็บพนัน ชี้เป็นกลุ่มสั่งการ เป็นเรื่องร้ายเเรง เกรงจะหลบหนี
ความคืบหน้ากรณีพนักงาน บก.สอท.3 นำตัวนายรัชต์พงศ์ หรือปอนด์ สร้อยสุวรรณ อายุ 32 ปี อดีต สส.ตาก พรรคก้าวไกล และ ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดตาก พรรคประชาชน (ปชน.) ผู้ต้องหาคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เข้ายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน
พนักงานสอบสวนระบุพฤติการณ์สรุปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลและจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ nakarin789 จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันดังกล่าวพบว่า ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2666 ผู้ต้องหานี้ได้ใช้บัญชีธนาคารของตนเองซึ่งเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีนายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ โอนเงินไปยังบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีนายสมโภช แก้วประสิทธิ์ ซึ่งเป็นบัญชีฝากเล่นพนัน และบัญชีจ่ายเงินให้กับลูกค้า เว็บไซต์พนันออนไลน์ nakarin789.com จำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 51,800 บาท และระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566
จากพยานหลักฐานดังกล่าวจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดตามพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นจริง
ต่อมาพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องออกหมายจับผู้ต้องหาจากศาลอาญาที่ 196/2569 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569 ข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน โดยจับกุมตัวผู้ต้องหาที่บ้านพักย่านซอยนวลจันทร์ 40 ถนนนวมินทร์ กทม.พร้อมของกลางหลายรายการ ส่งพนักงานสอบสวน บก.สอท.3 แจ้งข้อหาดำเนินคดี ชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
ทั้งนี้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นตัวการใหญ่ในคดี อาจเข้ายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และพยานแวดล้อมในคดี หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าอาจจะหลบหนี ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ภายหลังทนายความจำเลยได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์จำนวน 2 แสนบาท ขอปล่อยชั่วคราว
ศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์สมคบและร่วมกันฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดดังกล่าว ตามคำร้องฝากขังผู้ต้องหามีพฤติการณ์เป็นกลุ่มสั่งการหรือจัดการในเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบจำนวนมาก นอกจากจะเป็นการมอมเมาประชาชน ให้ลุ่มหลงในอบายมุขแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กรณีเป็นเรื่องร้ายแรง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยชั่วคราว หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงไม่อนุญาต ยกคำร้อง