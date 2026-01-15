"รัชต์พงศ์ พรรคส้ม"พันเว็บ nakarin789 เลือกตั้งปี 66 ชนะ สส.ตาก เขต 2 เคยเป็นโฆษก กมธ.ศาล-องค์กรอิสระ

MGROnline - ตำรวจไซเบอร์บุกจับ “รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ” อดีต สส.พรรคประชาชน ตามหมายจับคดีเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงิน หลังขยายผลเส้นทางการเงินจากเว็บ nakarin789 พบเป็นบัญชีผู้รับประโยชน์หลัก ขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายแล้ว 4 จาก 6 ราย เหลืออีก 2 รายอยู่ระหว่างติดตามตัวดำเนินคดี
วานนี้ (14 ม.ค. 69) เมื่อเวลาประมาณ 17.20น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ตำรวจไซเบอร์ จาก บก.สอท.3 และ บก.สอท.4 ได้ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 196/69 ลง 13 ม.ค. 69 จำนวนหนึ่งรายคือ นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/22 หมู่บ้านนวลจันทร์ ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ตามข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบฯฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน”
สำหรับพฤติการณ์ คือ บช.สอท. ได้มอบหมายให้ บก.สอท.3 และ บก.สอท.4 ทำการสืบสวนเว็บพนันออนไลน์ ชื่อเว็บ nakarin789.com จึงได้ทำการสืบสวน ทดลองเล่น ฯ จนได้บัญชีที่ผูกหน้าเว็บฯ และบัญชีจ่าย เป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทย ฯ และบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อ นายสมโภชน์ แก้วประสิทธิ์ (จับกุมแล้ว) จึงได้ขยายผลเส้นทางการเงิน จบพบเครือข่าย บัญชีพักเป็นธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.กาญจนา นามฮง (จับกุมแล้ว) และมีการโอนไปยังบัญชี ผู้รับประโยชน์ เป็นบัญชีกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ (ผู้ต้องหาในคดีนี้)
ด้วยเหตุนี้ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน เสนอขออนุมัติศาล ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวม 6 คน สามารถจับกุมได้แล้ว จำนวน 4 คน (รวมผู้ต้องหาในคดีนี้) เหลืออีก 2 คน (เป็นผู้ว่าจ้างเปิดบัญชี ทั้งสองคน) อยู่ระหว่างการสืบสวนจับกุม
ทั้งนี้ นายรัชต์พงศ์ เป็นอดีต สส.พรรคประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 จนถึงยุบสภา ฯ ปัจจุบัน สมัครรับเลือกตั้ง สส.พรรคประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดย ก่อนเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติ นายรัชต์พงศ์เป็นนักธุรกิจท้องถิ่นในอำเภอแม่สอด โดยเคยประกอบธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมหลายด้าน ก่อนที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายรัชต์พงศ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง เขต 2 จังหวัดตาก ในนามพรรคก้าวไกล และสามารถคว้าชัยชนะได้สำเร็จ เหนือผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และภูมิใจไทย นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการ และโฆษกกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎรด้วย