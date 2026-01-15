รวบ “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.ตาก พรรประชาชน เอี่ยวเว็บพนัน

ตร.ไซเบอร์บุกจับ “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.ตาก พรรประชาชน หลังสืบสวนขยายผลพบเส้นเงิน รับผลประโยชน์เว็บพนัน
วันนี้ (15 ม.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.3 และ บก.สอท.4 ได้ร่วมกันจับกุม นายรัชต์พงศ์ หรือปอนด์ สร้อยสุวรรณ อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 196/69 ลง 13 ม.ค. 69 ในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน สามารถจับกุมได้ที่บ้านพักย่านนวลจันทร์ ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ
โดยพฤติการณ์กล่าวคือ บช.สอท. ได้มอบหมายให้ บก.สอท.3 และ บก.สอท.4 ทำการสืบสวนเว็บพนันออนไลน์ ชื่อเว็บ nakarin ซึ่งบก.สอท.3 และ บก.สอท.4 จึงได้ทำการสืบสวน ทดลองเล่นเว็บดังกล่าวจนได้บัญชีที่ผูกหน้าเว็บและบัญชีจ่ายเงินเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยและบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อ นายสมโภชน์ แก้วประสิทธิ์ ซึ่งจับกุมไปก่อนนี้แล้ว จึงได้ขยายผลเส้นทางการเงิน จนพบเครือข่าย บัญชีพักเป็นธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.กาญจนา นามฮง ซึ่งถูกจับกุมแล้วเช่นกัน
จึงมีกสรตตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปจนพบว่า มีการโอนไปยังบัญชี ผู้รับประโยชน์ เป็นบัญชีกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้ต้องหาในคดีนี้ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน เสนอขออนุมัติศาล ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวม 6 คน สามารถจับกุมได้แล้ว จำนวน 4 คน รวมผู้ต้องหาในคดีนี้ และเหลืออีก 2 คน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเปิดบัญชี ทั้งสองคน อยู่ระหว่างการสืบสวนจับกุมต่อไป
สำหรับนายรัชต์พงศ์ เป็น สส.พรรคประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 จนถึงยุบสภาปัจจุบันเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ก่อนเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติ นายรัชต์พงศ์เป็นนักธุรกิจท้องถิ่นในอำเภอแม่สอด โดยเคยประกอบธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมหลายด้าน ก่อนที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายรัชต์พงศ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง เขต 2 จังหวัดตาก ในนามพรรคก้าวไกล และสามารถคว้าชัยชนะได้สำเร็จ เหนือผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และภูมิใจไทย นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการ และโฆษกกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎรด้วย
อย่างไรก็ตามทาง พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยธ. และ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานคดีดังกล่าวในวันนี้เวลา 15.00 น. ที่ บช.สอท.