“ปอนด์ รัชต์พงศ์” ปัดเอี่ยวเว็บพนัน พยักหน้ารับถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง

ตร.ไซเบอร์คุมตัว “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ไปสอบปากคำ ปฏิเสธเกี่ยวข้องเว็บพนัน พยักหน้ายอมรับถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง
จากกรณีตำรวจไซเบอร์นำกำลังกุมนายรัชต์พงศ์ หรือปอนด์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. จังหวัดตาก เขต 2 พรรคประชาชน หลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน สามารถจับกุมได้ที่บ้านพักย่านนวลจันทร์ กรุงเทพฯ
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (15 ม.ค.) ที่ สน.โคกคราม ตำรวจ บก.สอท.3 ได้ควบคุมตัวนายรัชต์พงศ์ ออกจากห้องคุมขัง สน.โคกคราม เพื่อนำไปสอบปากคำที่ บก.สอท.3 ศูนย์ราชการ
โดยนายรัชต์พงศ์ เปิดเผยว่า ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ส่วนกรณีมองว่า ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ นายรัชต์พงศ์ พยักหน้าตอบรับ ส่วนอยากขอโทษพรรคประชาชน และประชาชนในพื้นที่หรือไม่ นายรัชต์พงศ์ พยักหน้าตอบรับอีกครั้ง ก่อนจะถูกคุมตัวเดินขึ้นรถไป