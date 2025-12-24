รวบหน้าห้องขัง สาวลอบพกยาบ้า-ไอซ์ ซุกกระเป๋าหิ้ว หวังแอบเอามาให้สามีเสพ

ตำรวจ สน.โคกครามจับสาววัย 36 คาหน้าห้องขัง ลอบพกยาบ้า-ไอซ์ ซุกกระเป๋าหิ้ว สารภาพตั้งใจแอบเอามาให้สามีเสพ
วันนี้ (24 ธ.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม พ.ต.ท.ตฤณ อ่อนนิ่ม รอง ผกก.ป.สน.โคกคราม และสายตรวจสน.โคกคราม ร่วมกันจับกุม น.ส.อังคณา สุมิตรสมบุญงาม อายุ 36 ปี พร้อมของกลาง ยาไอซ์จำนวน 41.49 กรัม ยาบ้า 62 เม็ด เครื่องชั่งดิจิตอลสีดำ จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง จับกุมได้หน้าห้องขังสน.โคกคราม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจาก ด.ต.พัทธพล โพธิ์ศรีผบ.หมู่ ป. สนโคกคราม ปฏิบัติหน้าที่สิบเวรฯ อยู่ได้มี น.ส.อังคณา มาติดต่อขอเยี่ยมแฟน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีขับขี่รถในขณะเสพยาเสพติด พ.ต.ท.ตฤณ พบว่ามีลักษณะท่าทางมีพิรุธมีกลิ่นลักษณะคล้ายยาเสพติด แจ้งเจ้าหน้าที่สิบ
เวรจึงขอทำการตรวจค้นกระเป๋าสีน้ำตาลแบบสะพายของ น.ส.อังคณาจากการตรวจสอบพบของกลางยาบ้าดังกล่าว
จากการตรวจสอบยอมรับว่าเป็นของตนจริง ขณะเดียวกันนั้น ด.ต.พัทธพล ได้สังเกตุเห็นถุงพลาสสีดำแบบซิปเปิด ปิด (ซิปเปิด-ปิดสีเขียว) วางอยู่บนคอมเพรสเซอร์แอร์หน้าห้องขังตรวจพบของกลางยาไอซ์ 3 ถุง ยาบ้า 3 ถุง ชุดจับกุม จึงได้สอบถามว่ายาเสพติดดังกล่าวข้างต้นเป็นของตนหรือไม่
ซึ่ง น.ส.อังคณา ยอมรับว่าเป็นของตนเองจริง รับมาจากนายเคน ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงที่ จ.ลพบุรี เมื่อประมาณวันที่ 23 พ.ย.68 ในราคายาไอซ์กรัมละ 200 บาท ยาบ้าเม็ดละ 18 บาท และมานำจำหน่ายทำกำไรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี ในราคายาไอซ์กรัมละ 300 บาทและยาบ้าเม็ดละ 30 บาทเพื่อนำผลกำไรไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
แต่ที่อยู่บนคอมฯแอร์ตั้งใจนำมาให้สามีเสพ ส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ และเฟซบุ๊กเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ขอตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือพบประวัติข้อมูลการสนทนาการซื้อขายยาเสพติด จึงได้จัดทำภาพถ่ายประกอบการจับกุม
จากนั้นเจ้าหน้าตำรวจชุดจับกุมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ผลตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ เบื้องต้นแจ้งข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอแฟตามีนคลอไลน์)โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าตาม ก่อนนำตัว น.ส.อังคณา พร้อมของกลาง ทั้งหมดนำส่ง พนักงานสอบสวน สน.โคกครามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป