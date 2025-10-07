รวบหนุ่มเคยทำงานแก๊งคอลฯเขมร รีดทรัพย์อดีตแฟน ขู่ปล่อยภาพลับประจาน

ตำรวจ สน.โคกครามจับหนุ่มวัย 28 ปี เคยเป็นสแกมเมอร์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา ขู่แบล็กเมล์อดีตแฟนสาวจะเอารูปเปลือยไปประจานตามสื่อออนไลน์ หากไม่ให้เงิน 3 หมื่นบาท
วันนี้ (7 ต.ค.) พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม พ.ต.ท.พูลพัฒน์ ธรรมรัชต์เจริญ รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.อัษฎาศ์ เนตรพุดซา สว.สส. พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน สน.โคกคราม จับกุมนายพีรดนย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ 1392/2568 ลงวันที่ 24 ก.ย. 68 ข้อหาพยายามรีดเอาทรัพย์โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กระทำการใด ๆ อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ ได้ที่ห้องพักหมู่บ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 ถนนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือไอโฟน 11 PROMAX
สืบเนื่องจาก น.ส.เอ ผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สน.โคกคราม ว่าถูก นายพีรดนย์ อดีตแฟนหนุ่ม ข่มขู่ใช้รูปถ่ายเปลือยแบล็กเมล์เอาเงิน 30,000 บาท โดยก่อนหน้านี้ นายพีรดนย์ เคยคบหา น.ส.เอ เป็นแฟนกันระยะหนึ่ง ช่วงนั้น น.ส.เอ มีปัญหาเรื่องเงินเพราะโดนแฮก นายพีรดนย์ จึงให้ผู้เสียหายยืมเงิน 8,000 บาท ภายหลังมีการทวงถามเอาเงินคืน แต่ผู้เสียหายไม่มีเงินจ่ายให้ จึงยอมทำตามที่ นายพีรดนย์ ต้องการ คือถ่ายรูปโป๊เปลือยกายส่งไปให้ดู ต่อมาทั้งสองเลิกกัน ทำให้ นายพีรดนย์ ใช้รูปดังกล่าวแบล็กเมล์ขู่เอาเงิน หากไม่ให้ก็จะนำรูปไปประจานในโลกออนไลน์ ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนออกหมายจับดังกล่าว
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การว่า ก่อนหน้านี้เคยเป็นสแกมเมอร์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชา ก่อนกลับเมืองไทย ยอมรับกระทำผิดจริง ถ้าไม่ให้เงินจะเอารูปเปลือยไปประจานตามสื่อออนไลน์ เคยทำลักษณะนี้กับผู้หญิงมาแล้วหลายคนแล้ว ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป