ปฏิบัติการ “1386 ท่านแจ้ง เราจับ” ลุยชุมชนบ้านเอื้ออาทร ศาลายา นำผู้เสพส่งบำบัด

MGR Online - เลขาฯ ป.ป.ส. สั่งลุยปฏิบัติการ “1386 ท่านแจ้ง เราจับ” จากเสียงร้องเรียนสู่การคืนความปลอดภัยให้ประชาชน นำผู้เสพในชุมชนส่งบำบัด
วันนี้ (5 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด โดยย้ำว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดตั้งปฏิบัติการ “1386 ท่านแจ้ง เราจับ” เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและเข้าดำเนินการแก้ไขทุกปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสังคมอย่างทันท่วงที
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า เมื่อวันที่ 3 ต.ค.68 จึงได้มอบหมายให้ นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. สั่งการให้ นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ อินทรีย์ 19-69 ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 กรณีมีการมั่วสุมเสพและจำหน่ายยาเสพติด สร้างความเดือดร้อนรำคาญและกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชน ณ ร้านซ่อมรถและร้านซักรีด (บ้านไม่มีเลขที่) ภายในชุมชนบ้านเอื้ออาทร ศาลายา 3 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
"ผลการเข้าตรวจสอบ พบบุคคลตามเรื่องร้องเรียนและบุคคลอื่นรวม 7 คน พร้อมวัตถุต้องสงสัยเป็นคีตามีนบรรจุในถุงซิปล็อก จากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น พบว่ามีผลเป็นบวกจำนวน 3 ราย ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ได้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ณ โรงพยาบาลสามพราน ถือเป็นโอกาสให้พวกเขากลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และตัดวงจรผู้เสพรายใหม่ไปพร้อมกัน"
ทั้งนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการบำบัดของผู้เข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิด และพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าความสงบสุขและความปลอดภัยได้กลับคืนสู่ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ศาลายา 3 อย่างยั่งยืน และเน้นย้ำว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับ ป.ป.ส. ไม่มีปัญหายาเสพติดใดเป็น 'เรื่องเล็ก' ทุกเสียงร้องเรียน คือเรื่องใหญ่ คือ ความสำคัญ ที่เราต้องเข้าไปแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยสายด่วน ป.ป.ส.โทร 1386 จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ประชาชนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ปลอดภัย ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ขอให้เชื่อมั่นในปฏิบัติการ “ท่านแจ้ง เราจับ” 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด เพราะเราจะเปลี่ยนความหวาดระแวงและความเดือดร้อนของท่านให้เป็นความปลอดภัย