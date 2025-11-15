ตร.บุกค้นโกดังย่านนวลจันทร์ รวบชาวต่างชาติ 15 ราย ลักลอบเปิดเว็บหลอกลงทุนคริปโต

MGR Online-ผบช.น.นำกำลังสืบ บก.น.2 สน.โคกคราม กก.ดส.ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ เข้าตรวจค้นโกดังย่านนวลจันทร์ รวบชาวต่างชาติ 15 ราย ลักลอบเปิดเว็บหลอกเหยื่อลงทุนคริปโต
วันนี้ (15 พ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส. พ.ต.ต ยศ ชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส.พร้อมชุดสืบสวนนครบาล 2 ตำรวจไซเบอร์ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติ 15 คน แบ่งออกผู้ต้องหาสัญชาติ อาเซอร์ไบจาน 9 คน ผู้ต้องหาสัญชาติ จอร์เจีย 5 คน ผู้ต้องหาสัญชาติ ยูเครน 1 คน
พร้อมด้วยของกลาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ HP 21 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ACER 4 เครื่อง เราเตอร์ยี่ห้อ ZTB รุ่น 3000 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ จำนวน 16 เครื่อง อุปกรณ์หูฟังและสายชาร์ต 15 ชุด เอกสารสคริปต์ข้อความในการใช้หลอกลวง 5 ชุด ได้บริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่ตรงข้ามวัดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. เวลา 20.30 น.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.สั่งการให้ชุดสืบสวนนครบาล และชุดสืบสวนไซเบอร์ ลงพื้นที่เหตุ กรณีวันที่ 14 พ.ย. เวลา 20.00 น. ขณะสายตรวจ สน.โคกคราม อยู่เวรตามปกติ ที่ สน.โคกคราม ได้รับแจ้งว่าบริเวณท้ายซอย ระหว่างซอยนวลจันทร์ 36-38 เป็นลานจอดรถ และมีอาคารคล้ายโกดังเก็บของ มีคนร้องเรียนว่ามีการส่งเสียงดังรบกวน และมีชาวต่างชาติเดินเข้าเดินออก
สายตรวจได้ออกตรวจและพบเห็นชาวต่างชาติเดินไปเดินมา จากนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวน สน.โคกคราม ได้ออกเดินทางไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงด้านหน้าอาคารได้พบกับชาวต่างชาติ 2 คน เป็นชาวเซอร์ไบจาน หนึ่งในนั้นใส่เสื้อสีเขียว โดยชาวต่างชาติทั้ง 2 คน ไม่ให้ความร่วมมือและสื่อสารไม่รู้เรื่อง ตำรวจพยายามขอตรวจค้นเนื่องจากมีคนร้องเรียนมา ชายเสื้อเขียวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ โดยเขากล่าวว่า “My friend is coming here” และขอเวลา 5 นาที เพื่อให้เพื่อนของเขามาพูดคุย ตำรวจรออยู่ระยะหนึ่ง
หลังจากนั้นเจ้าของโกดังเดินทางมาถึงพอดี เจ้าของได้สอบถามหาผู้เช่า และแจ้งว่ามีคนพูดภาษาอังกฤษได้ เจ้าของโกดังจึงเป็นผู้ช่วยสื่อสารกับชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติให้ความร่วมมือโดยแจ้งว่าตำรวจขอเข้ามาตรวจสอบหน่อยได้หรือไม่ ชายเสื้อเขียวจึงให้ความร่วมมือ โดยควักกุญแจออกมาเปิดประตูเหล็กให้ ชายเสื้อเขียวคนนี้สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
ก่อนเข้าห้องโกดังดังกล่าว ชายเสื้อเขียวได้เปิดประตูให้ ห้องที่เข้าไปตรวจสอบเป็นห้องใหญ่และเป็นห้องปิดทึบ ไม่มีหน้าต่าง ตอนแรกเป็นประตูเหล็กที่มีตาแมวที่สามารถเลื่อนได้ ผู้เจ้าหน้าที่ได้เลื่อนตาแมวเปิดดู ทำให้คนที่อยู่ข้างในเห็นและเดินหลบไปห้องด้านหลัง เจ้าหน้าที่สืบสวนที่พบเหตุก่อนยืนยันว่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้ว เห็นกลุ่มคนดังกล่าว จำนวนประมาณ 15 คน กำลังนั่งอยู่ประจำโต๊ะคอมพิวเตอร์อยู่ คอมพิวเตอร์ถูกเปิดอยู่และมีลักษณะการใช้งาน กำลังนั่งอยู่ประจำโต๊ะคอมพิวเตอร์อยู่
เมื่อตำรวจปรากฏเข้าถึงตัวกลุ่มคนทั้งหมดมีปฏิกิริยาตกใจและลุกหนีไป ตำรวจจึงได้ควบคุมตัว จากการสืบสวนขยายผลพบว่า ผู้ต้องหาทัังหมดร่วมกันเปิดเว็บไซต์ เพื่อหลอกเหยื่อลงทุนเทรนเงินเหรียญดิจิทัล หรือเงินคริปโต เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่ มีส่วนร่วมในองค์กรอากรรมข้ามชาติ เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาติ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนินคดีต่อไป.