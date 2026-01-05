เดือดกลางตลาด! "คุณากร" ผู้สมัครกล้าธรรม อดีต สส.พรรคส้ม ถูกทีมงาน ปชน.ชูนิ้วกลางท้าทาย

"คุณากรมั่นนทีรัย" ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม อดีต สส.พรรคส้ม โพสต์ภาพแฉถูกทีมงานพรรคประชาชนชูนิ้วกลางท้าทาย จี้คู่แข่งอบรมลูกทีมให้ดี ประกาศเตรียมใช้สิทธิตามกฎหมายพรุ่งนี้
วันที่ 5 ม.ค. 2569 นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.นนทบุรี พรรคกล้าธรรม และอดีต สส.นนทบุรี พรรคประชาชน โพสต์ภาพปะทะกันกับผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนกลางตลาด โดยทีมงานผู้สมัครพรรคประชาชนได้ชูนิ้วกลาง และพยายามท้าทาย
นายคุณากร ระบุในโพสต์ว่า ในฐานะนักการเมืองรุ่นพี่ ผมต้องขอพูดตรงๆว่า ผู้สมัคร สส.ควรอบรมดูลูกทีมให้ดี ไม่ไปใช้อารมณ์กับผู้สมัครสส.คนอื่น โดยเฉพาะกลางตลาดสด ในฐานะที่ผมก็จากมาจากพรรคนั้นผมก็ยังคงเคารพและรักพรรคที่จากมา(อย่างมีเหตุผล) เพราะฉะนั้นเราควรเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์กันนะครับ อย่าดูถูกกัน และอย่ามาข่มเหงกันเลยนะครับ...พรุ่งนี้เช้าผมจะไปใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป ผมคนบางใหญ่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในบางใหญ่อีก
นอกจากนี้ นายคุณากร ยังได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วย