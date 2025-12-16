ดราม่าสุดร้อนวงการ E-Sports นักกีฬาหญิง ROV ไทย ให้คนอื่นสวมรอยแข่งแทน ล่าสุดถอนทีม

ดราม่าร้อนๆ ของวงการกีฬา E-Sports ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย เป็นเจ้าภาพ โดยในการแข่งขันเกม Arena of valor หญิง นักกีฬาของไทย ณภัทร วราสินธ์ หรือชื่อในเกม Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ชาย ใช้โปรแกรมบางอย่างเข้ามาในโทรศัพท์ และสวมรอยลงทำการแข่งขันแทน
เรื่องดราม่าดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการแข่งขัน Arena of valor ทีมหญิง ระหว่าง ไทย พบ เวียดนาม ในรอบชิงฯ สายบน ช่วงถ่ายทอดสดมีภาพของ Tokyogurl ที่ชูนิ้วกลางออกอากาศ หลายฝ่ายมองว่าไม่เหมาะสม จนถูกเปลี่ยนตัวออกในเวลาเดียวกัน
ต่อมามีการพูดคุยกันในคอมมูนิตีของผู้เล่นเกม Arena of valor ว่า นักกีฬารายหนึ่งของไทย ใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตระหว่างแข่งขัน โดยให้บุคคลที่ 3 เข้ามาบังคับโทรศัพท์ของตัวเอง เพื่อลงทำการแข่งขันแทน
หลังมีประเด็นในเรื่องดังกล่าวออกไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแทบทุกฝ่าย ต่างออกมาเทคแอ็คชั่นด้วยกันทั้งหมด เริ่มจาก สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ยืนยันบทลงโทษ ขับ Tokyogurl พ้นทีม ROV หญิง ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก่อนแมตช์ที่ ไทย จะพบกับ ลาว เพื่อหาผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศกับเวียดนาม
เช่นเดียวกับ TALON สโมสรต้นสังกัด ก็ได้ออกแถลงการณ์ ยุติบทบาทการเป็นนักกีฬาของเธอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
รวมไปถึง GARENA บริษัทที่ดูแลเกม Arena of Valor หรือ ROV โดยตรง ก็ได้ออกมาประกาศแบน Tokyogurl หรือ นางสาว ณภัทร ออกจากทุกการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยการีน่า
จากทุกประเด็นที่กล่าวมานั้น ในคอมมูนิตีของเกม ROV ประเทศไทย กำลังวิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนัก และมองถึงความเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้ Tokyogurl หรือ นางสาว ณภัทร อาจให้คนอื่นสวมรอยแทบจะตลอดทุกการแข่งขันเลยก็ว่าได้ เพียงแต่ยังไม่มีใครจับได้ และเรื่องก็มาแดงในกีฬาซีเกมส์หนนี้
เช่นเดียวกับในการคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ทีมงานของสมาคมฯ ที่ทำการคัดตัว ไม่รู้เลยหรือว่า Tokyogurl หรือ นางสาว ณภัทร ให้คนอื่นสวมรอยทำการแข่งขันแทน จนปล่อยให้เธอเป็นตัวแทนทีมชาติมาทำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับนี้
ล่าสุด นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ออกประกาศกลางงานแข่งขันเกม Arena of valor ว่า ทีมหญิงไทย ขอถอนตัวจากการแข่งขัน Arena of valor ประจำมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เซ่นเหตุการณ์ที่มีนักกีฬาภายในทีมทำการตุกติก