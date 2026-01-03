“ศุภชัย” ชี้พิรุกพรรคใหญ่ส่งผู้สมัคร สส.ไม่ทำไพรมารีโหวต จี้ กกต.สอบด่วน โทษถึงยุบพรรค

“ศุภชัย” เปิดพิรุธพรรคใหญ่ลักไก่ส่งชื่อผู้สมัคร สส. โดยไม่ทำไพรมารีโหวต ในพื้นที่ภาคกลาง จี้ กกต.สอบด่วน ชี้โทษหนักถึงขั้นยุบพรรค
.
วันที่ 3 มกราคม 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ แกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ขณะนี้พบกระบวนการในการส่งผู้สมัคร สส.ของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่ง จัดทำไพรมารีโหวตไม่ถูกต้องในพื้นที่ภาคกลาง โดยไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดนั้น แต่พรรคการเมืองดังกล่าวได้ออกหนังสือรับรองผู้สมัครในหลายเขตเลือกตั้งของจังหวัดนั้น ซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดจริงตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีบทลงโทษร้ายแรง อาจนำไปสู่การยุบพรรคได้
นายศุภชัย ยังเรียกร้องให้ กกต.เร่งตรวจสอบและทำความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมฝากสื่อมวลชนและประชาชนร่วมกันติดตามการดำเนินการของ กกต.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต และเที่ยงธรรม