กกต.ชี้พรรคส้มไม่ขาดคุณสมบัติแม้ผู้สมัครถูกรวบ ส่งคนใหม่แทนได้ก่อน 31 ธ.ค.ต้องทำไพรมารีโหวต

ผอ. กกต. กทม. ยันผู้สมัคร สส.เขต 33 บางกอกน้อย-บางพลัด พรรค ปชน.ที่ถูกตำรวจรวบพันฟอกเงินยาเสพติด ไม่ขาดคุณสมบัติ พรรคสามารถส่งคนใหม่แทนได้ แต่ต้องทำไพรมารีโหวต แต่ต้องสมัครภายใน 31 ธ.ค.นี้
วันนี้ (29 ธ.ค.) ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร หรือ ผอ.กกต.กทม. กล่าวถึงกรณีที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ว่ากรณีขอเปลี่ยนแปลงหรือขอถอนตัว โดยจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องเข้าองค์ประกอบ 3 อย่างคือ ตาย ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม จากข่าวที่เกิดขึ้นจะต้องพิจารณาว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามแล้วหรือไม่ ซึ่งการมีลักษณะต้องห้ามจะต้องมีคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้มีโทษจำคุก
ในกรณีดังกล่าวทราบว่ายังไม่เข้าลักษณะเงื่อนไข หากยังไม่เข้าเงื่อนไขก็ต้องไปดูว่าขาดคุณบัติหรือไม่ เช่น ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค จะทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร สส.กฎหมายกำหนดว่าจะต้องสังกัดพรรคไม่น้อยกว่า 30 วัน ถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้หากผู้สมัครลาออกจากการไปสมาชิกพรรคจริงพรรคจะต้องทำไพรมารีโหวตหาตัวผู้สมัครคนใหม่ ทำเสร็จแล้วจะต้องยื่นสมัครต่อผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้ง ตามระเบียบข้อ 93 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องใช้แบบการสมัคร สส. 4/9 การสมัครแทนและใช้หมายเลขเดิมที่ได้หมายเลขไปก่อนหน้านี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งก็จะดำเนินการถอนรายชื่อและเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ เช่นเดียวกับผู้สมัครคนอื่นๆ ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ ย้ำว่าขณะนี้ผู้สมัครรายดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติ เพราะไม่ได้เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง การลาออกเป็นสิทธิ และหากมีการยื่นใบลาออก พรรคก็จะส่งผู้สมัครอื่นมาเปลี่ยนแทนได้ และการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องมีหนังสือรับรองจากพรรคว่าบุคคลที่จะมาแทนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สำหรับสมัครรับเลือกตั้งพรรคจะต้องยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และจะต้องสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม ก่อนเวลา 16.30 น. อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครรายเดิมไม่ยื่นลาออกก็ยังคงเป็นผู้สมัคร เพราะยังไม่เข้าเงื่อนไขลักษณะต้องห้าม
ทั้งนี้หลังการปิดรับสมัครในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ภายในเวลา 7 วัน ก็จะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ยื่นคัดค้าน ว่ามีคุณสมบัติ หากไม่มีคุณสมบัติก็จะไม่มีการประกาศรายชื่อ และหากมีคนเห็นว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนมาที่ กกต.ได้ ซึ่ง กกต.มีอำนาจในการสืบสวนข้อเท็จจริงและสามารถถอนชื่อได้ หากมีผู้มายื่นให้ตรวจสอบจริยธรรมผู้สมัครรายดังกล่าว ก็เป็นเพียงการยื่นคำร้อง แต่ยังไม่รู้ว่าผิดจริยธรรมจริงหรือไม่ และยังไม่รู้ว่ามีความผิดจริงหรือไม่
ผูุ้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน เปิดเผยล่าสุดว่านายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ สมัครเขตบางกอกน้อย - บางพลัด ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน ซึ่งขณะนี้พรรคอยู่ระหว่างขบวนการสรรหาผู้สมัครคนใหม่ลงสมัครแทน