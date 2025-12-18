กธ.ตั้งตัวแทนพรรคกาญจนบุรี รับไพรมารีโหวต คาดสัปดาห์หน้าชัดเจนว่าที่ผู้สมัครครบ 5 เขต

กาญจนบุรี - พรรคกล้าธรรมประชุมสมาชิกเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเป็นทางการ รองรับกระบวนการไพรมารีโหวตคัดเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. “สส.แมน” ระบุอีก 4 เขตอยู่ระหว่างพิจารณา คาดสัปดาห์หน้าความชัดเจนครบทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง
นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร หรือ “สส.แมน” ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี พรรคกล้าธรรม เขต 2 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 พรรคกล้าธรรมได้จัดประชุมสมาชิกพรรค ณ ร้านอาหารมานะ มานีครัวทุ่งนาดี & มานีคาเฟ่ เลขที่ 468 หมู่ 1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อเลือกตัวแทนพรรคกล้าธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิกพรรคในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งตัวแทนพรรคกล้าธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นางสาวลักษิกา กิจสุนทรไพโรจน์ เป็นตัวแทนพรรคฯ ลำดับที่ 1 นางยลรดา วาราชนนท์ เป็นตัวแทนพรรคฯ ลำดับที่ 2 lและนายผดุงเกียรติ ครุฑศรัทธา เป็นตัวแทนพรรคฯ ลำดับที่ 3
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังมีมติเลือกบ้านเลขที่ 169 หมู่ 3 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นที่ตั้งสำนักงานตัวแทนพรรคกล้าธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยตลอดการประชุมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีร่วมสังเกตการณ์ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ
นายฉัตรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี พรรคกล้าธรรม ในอีก 4 เขตเลือกตั้งที่เหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อรองรับการทำไพรมารีโหวต คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนครบทั้ง 5 เขต และหากมีความคืบหน้าจะประสานแจ้งให้สื่อมวลชนทราบต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคกล้าธรรม (กธ.) มีศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หรือ “อาจารย์แหม่ม” ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค