“แสวง” โชว์แฟ้มพรรคการเมืองส่งไพรมารีโหวตวันละ 100 แฟ้ม มั่นใจตรวจทันส่งผู้สมัคร

“แสวง” โชว์แฟ้ม พรรคส่งเอกสารทำไพรมารีโหวต วันละ 100 แฟ้ม มั่นใจตรวจทันส่งผู้สมัคร ขอให้พรรคมั่นใจได้ว่าส่งผู้สมัครได้แน่หากพรรคทำถูกต้อง
วันนี้ (22 ธ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.โพสต์ข้อความถึงการทำไพรมารีโหวตของพรรคการเมือง ที่ขณะนี้มีการส่งเอกสารรายงานการจัดตั้งสาขา และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดมายัง กกต.วันละ 100 แฟ้ม และการเตรียมตัวสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
โดย นายแสวง กล่าวว่า การทำไพรมารี ให้พรรคดำเนินการไปได้เลย ขอให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมืองและข้อบังคับของของแต่ละพรรค แล้วส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบโดยเร็วในช่วงนี้ หากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วถูกต้องจะมีผลนับแต่วันที่ทำ แต่ถ้าไม่ถูกต้องผล คือ สูญเปล่าตั้งแต่ต้น ช่วงนี้มีแฟ้มเตรียมทำไพรมารี ตั้งสาขา และตัวแทน ส่งมาให้นายทะเบียนเฉลี่ยวันเป็นร่วม 100 เรื่อง แต่ทีมพรรคการเมือง ของ กกต บอกว่าทำทันและจะอย่างรวดเร็ว ขอให้พรรคมั่นใจได้ว่าส่งผู้สมัครได้แน่หากพรรคทำถูกต้อง
เรื่องการสมัครแบบบัญชีรายชื่อ พรรคที่มีเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น จึงจะมีสิทธิจับสลากในวันที่ 28 (เพราะลำดับที่จับสลากได้ คือ เบอร์แบบบัญชีที่พรรคใช้หาเสียง) ในการสมัครวันแรก ทั้งนี้ สนง.จะอำนวยความสะดวกในการตรวจเอกสารการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเวลา 08.00 น. ของวันสมัครวันแรก