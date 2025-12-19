พรรคประชาชนเชียงใหม่ จัดไพรมารีโหวตพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง10 เขต-ยืนยันว่าที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ

เชียงใหม่-พรรคประชาชนสาขาเชียงใหม่ จัดไพรมารีโหวตคัดเลือกและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบ 10 เขต พร้อมยืนยันบัญชีรายชื่อ 4 คน เดินหน้าวางแผนเลือกตั้งและเริ่มหาเสียงทันที ก่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69
วันนี้(19ธ.ค.68)ที่ห้องประชุมซิตตี้ฮอลล์ โครงการนิ่มซิตตี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พรรคประชาชนสาขาเชียงใหม่จัดกิจกรรมไพรมารีโหวตคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ครบทั้ง 10 เขต โดยมีสมาชิกพรรคเข้าร่วมโหวตจำนวน 149 คน ซึ่งตามมติพรรคกำหนดให้ผู้สมัครแต่ละเขตต้องได้รับการยกมือสนับสนุนไม่น้อยกว่า 120 คน โดยผลการโหวตปรากฏว่าผู้สมัครทั้ง 10 เขตผ่านเกณฑ์ครบทุกเขต
ทั้งนี้รายชื่อว่าที่ผู้สมัครประกอบด้วย เขต 1 นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู เขต 2 นางสาวการณิก จันทดา เขต 3 นายณัฐพล โตวิจักษ์ชัยกุล เขต 4 นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ เขต 5 นายสมชิด กันธะยา เขต 6 ว่าที่ร้อยตรีอรพรรณ จันตาเรือง เขต 7 นายสมดุลย์ อุตเจริญ เขต 8 นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ เขต 9 นายฉัตรณพัฒน์ สมศักดิ์เกตุกร และเขต 10 นายอิทธิธัญกร ตาคำ
โดยนายนิติพน ผิวเหมาะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าการไพรมารีโหวตครั้งนี้เป็นการรับรองผู้สมัครอย่างเป็นทางการ พร้อมยืนยันว่าจังหวัดเชียงใหม่มีว่าที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 4 คน ได้แก่ นาย นิติพน ผิวเหมาะ นายศุภลักษ์ บำรุงจิต นายวิชิต เมธาอนันต์กุล และนางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ จากนั้นพรรคจะเดินหน้าวางแผนการเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุด
ขณะเดียวกันนายนิติพนกล่าวเพิ่มเติมว่าพรรคประชาชนไม่หนักใจในทุกเขตเลือกตั้ง จากผลงานการเลือกตั้งที่ผ่านมาและการทำงานต่อเนื่องในพื้นที่ โดยเฉพาะเขต 5 ที่ผลคะแนนเดิมสูสีเพียงกว่า 200 คะแนน ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจับตามอง พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งจริงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการรับรอง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มเตรียมความพร้อมการหาเสียงทันที ด้วยการนำป้ายแนะนำตัวไปติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ล่วงหน้า นับเป็นการเปิดเกมการเมืองก่อนพรรคอื่นอย่างเป็นทางการ