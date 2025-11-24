ปชน.-กธ.พร้อมหากยุบสภามีสิทธิส่งผู้สมัครครบ 400 เขต 77 จว. ภท.-โอกาสใหม่ 76 จว. พท. 59 จว.

เปิดความพร้อมพรรคการเมืองหากมีการยุบสภา ปชน. -กธ. มีสิทธิส่งผู้สมัครครบ 400 เขต 77 จว.แล้ว ภท.-โอกาสใหม่ ตามมาติดๆ 76 จว. ส่วนพท. 59 จว.
วันนี้ (24 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาของการยุบสภา โดยล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มท.ระบุให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยรอการส่งสัญญาณจากตนเองในเรื่องของการยุบสภาในช่วงวันที่ 12 ธ.ค.นี้ นั้นจากการตรวจสอบข้อมูล ณ.วันที่24 พ.ย.ของสำนักงานกกต.ความพร้อมของพรรคการเมืองที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และ ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เพื่อทำไพรมารีโหวตส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดได้ครบทั้ง 400 เขตใน 77 จังหวัดพบว่า มีเพียง 2 พรรคการเมือง คือพรรคประชาชน และพรรคกล้าธรรม
ส่วน 2 พรรคสามารถส่งได้ 76 จังหวัด คือพรรคภูมิใจไทย และพรรคโอกาสใหม่ ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 73 จังหวัด โดยพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครรองรับเลือกตั้งได้ 59 จังหวัด รองลงมาเป็นพรรคพลังประชารัฐ ส่งผู้สมัครได้ 48 จังหวัด พรรคเสรีรวมไทย 36 จังหวัด พรรคไทยภักดี ส่งผู้สมัครรองรับเลือกตั้งได้ 15 จังหวัด พรรครวมไทยสร้างชาติ ส่งผู้สมัครได้ 14 จังหวัด
พรรคไทยสร้างไทย 12 จังหวัด พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ และพรรคแรงงานสร้างชาติส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง สส.ได้ 10 จังหวัด ทั้งนี้มีพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลอยู่จำนวน 76 พรรคการเมือง