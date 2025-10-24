“ทรงศักดิ์” ต้อนรับทีม “พินิจ จันทรสุรินทร์” ผู้สนใจลงนามภท.สมัคร สส.ลำปาง-ลำพูน

รมช.มท. ให้การต้อนรับ “พินิจ จันทรสุรินทร์” และลูกทีม ผู้สนใจลงสมัคร สส.ลำปาง ทั้ง 4 เขต และ ลำพูน 2 เขต ในนามภท.
วันนี้ (24 ตุลาคม 2568) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แกนนำพรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ ผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายพินิจ จันทรสุรินทร์ สมาชิกแบบบัญชีรายชื่อ, นายชวนิต จันทรสุรินทร์ ลำปางเขต1, นายศรีพรหม หอมยก ลำปางเขต2, นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ ลำปางเขต3 และนางภุมรา จันทรสุรินทร์ ลำปาง เขต4 ที่มาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
.
นอกจากนี้นายทรงศักดิ์ ยังให้การต้อนรับ ผู้สนใจเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รจังหวัดลำพูนนายยุทธพงศ์ ไชยศร ลำพูน เขต1 และนายศิรศักดิ์ ทองยอด ลำพูน เขต2 โดยสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ด้วย