ยังมีอีก! ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์พรรคส้มแฉเอง ข้อมูลวงในยังมีอีก 2 หมาย จี้รีบแสดงตัวรับผิดชอบ ไม่ต้องรอหมายจับ

เตรียมโดนอีก! “ธีรวัตร์” ผู้สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ปชน.แฉรู้ข้อมูลวงใน ยังมีอีก 2 หมายจับ จี้คนไหนทำผิดแล้วรู้ตัว ส่อทำให้พรรคเสียหาย รีบแสดงความรับผิดชอบก่อนได้เลย
วันนี้ (15 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าของพรรคประชาชน ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือ “สส.ปอนด์” ผู้สมัคร สส.ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 196/69 ลง 13 ม.ค. 69 ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบฯฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน” ได้ที่บ้านพักย่านนวลจันทร์ ถ.นวมินทร์ กทม. โดยจับกุมได้เย็นวานนี้ (14 ก.ค.)
ล่าสุด พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 50 พรรคประชาชน สามี น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 11 พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “อีก 2 หมายรอรับแรงกระแทก ถ้ารู้ว่าทำผิด ทำให้พรรคเสียหาย แสดงความรับผิดชอบก่อนได้เลยนะครับ ไม่ต้องรอให้ออกหมายจับ”
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในโพสต์ดังกล่าว มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนพรรคประชาชนจำนวนไม่น้อย สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า มีแนวโน้มสูงว่า พรรคประชาชนรับรู้ข้อมูลมาโดยตลอดใช่หรือไม่ ว่าใครบ้างที่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว แต่กลับไม่ดำเนินการทำอะไร โดยอ้างว่า ไม่มีพยานหลักฐาน ส่งผลให้พรรคประชาชนต้องเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ภายหลังตำรวจบุกจับกุมผู้สมัคร สส.ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว 2 ครั้ง ในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี 2569 ก่อนหน้านี้ คือ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ หรือ “แบงค์” ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 33 พรรคประชาชน ที่ถูกตำรวจจับเมื่อ 29 ธ.ค. 2568 กล่าวหาว่าพัวพันคดีฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด และล่าสุด คือ กรณี นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ซึ่งทั้งคู่ไม่ใช่สมาชิกใหม่ แต่อยู่กับพรรคมาตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งปี 2566 ยุคพรรคก้าวไกลแล้ว โดย นายบุญฤทธิ์ เคยเป็นผู้ช่วย สส.กทม.เขต 33 มาก่อน ขณะที่ นายรัชต์พงศ์ เคยเป็น สส.ตาก เขต 2 พรรคก้าวไกล มาแล้วด้วย