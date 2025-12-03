xs
ตร.สอบสวนกลาง เผยภาพขณะจับกุม “นานา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ที่มีผู้ติดตาม 7.7 แสน ได้เผยข้อความว่าได้เข้าคุมตัว “นานา ไรบีนา” เรียบร้อยแล้ว พร้อมให้ติดตามไลฟ์สดในเวลา 10.30 น.

นอกจากนี้ยังได้เผยภาพนาทีบุกจับกุมตัวนานาที่บ้านพักย่านพระโขนงอีกด้วย โดยมีชาวเน็ตเข้าไปเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว










