ต้องรอคำพิพากษา!กกต.ตาก ย้ำ “รัชต์พงศ์”ยังเป็นผู้สมัคร สส.ตาก

ตาก - กกต.ตาก ยืนยัน “รัชต์พงศ์” ยังเป็นผู้สมัคร สส.ตาก เขต 2 พรรคประชาชน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หลังถูก ตร.สอท.บุกคุมตัวคาบ้านพักกลางกรุง ตามหมายจับฐานเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์
วันนี้(15 ม.ค.69) นายสาโรจน์ ชัยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก ได้เปิดเผยต่อกรณีนายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.เขต 2 จ.ตาก พรรคประชาชน(ปชน.) ถูกตำรวจ บช.สอท. ควบคุมตัวถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ว่าในส่วนของ กกต.ตาก ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
เบื้องต้นตามระเบียบแล้ว ผู้สมัครรายดังกล่าว ยังคงเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้ง เนื่องจากเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตนเอง จนกว่าศาลจะพิจารณามีคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งก็ต้องมาดูในส่วนของคำพิพากษา ว่ามีความผิดหรือไม่ และหากมีความผิดจะเข้าลักษณะต้องห้ามในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอย่างไรหรือไม่ ในส่วนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากจะติดตามดำเนินการอย่างรอบคอบและยุติธรรมต่อไป
สำหรับการควบคุมตัวนายรัชต์พงศ์ หรือ ปอนด์ ผู้สมัคร สส.เขต 2 จ.ตาก พรรคประชาชน เกิดขึ้นหลัง พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.3 และ บก.สอท.4 ร่วมกันจับกุมนายรัชต์พงศ์ ได้ที่บ้านพักย่านนวลจันทร์ ถ.นวมินทร์ กทม.
เนื่องจากตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 196/69 ลงวันที่ 13 ม.ค.2569 ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบฯฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน”
ขณะที่ตามข้อมูลการสืบสวนตำรวจพบความเคลื่อนไหวของเว็บพนันออนไลน์ ว่ามีการเปิดให้เล่นเว็บพนันออนไลน์ จึงได้ทำการสืบสวนแกะรอย กระทั่งพบว่า นายรัชต์พงศ์ เป็นผู้สมัคร สส.เขต 2 จังหวัดตาก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของผู้รับผลประโยชน์ของเว็บพนันดังกล่าว ก่อนจับกุม