นักไวโอลินชายโดนไล่ออกหลังฟ้อง “วิล สมิธ” ล่วงละเมิดทางเพศ

กลายเป็นที่พูดถึงไม่น้อยทีเดียวเมื่อ “วิล สมิธ” นักแสดงผิวสีชื่อดังถูกนักไวโอลินกล่าวหา “ล่วงละเมิดทางเพศ” จนนำไปสู่การฟ้องร้อง หลังเคยร่วมงานกัรพร้อมถูกไล่ออก
ไบรอัน คิง โจเซฟ ได้ดำเนินการทางกฏหมายกับ วิล สมิธ นักแสดงชื่อดังรวมถึง Treyball Studios Management, Inc. บริษัทของเขา
ไบรอัน ได้กล่าวหาว่า ไบรอันอ้างว่าเขาต้องเผชิญกับ "เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง" ในเดือนมี.ค. 2025 ขณะทำงานในทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกของ วิล สมิธ ในชื่อ "Based on a True Story" ก่อนที่จะถูกไล่ออกจากงานหลังจากที่เขาหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพูดถึง
ในคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลสูงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อต้นสัปดาห์นี้ อดีตผู้เข้ารอบสุดท้ายของรายการ America's Got Talent กล่าวหาว่าเขาได้รับข้อความที่ไม่พึงประสงค์ในห้องพักโรงแรมของเขาที่ลาสเวกัส หลังจากมีคนเข้าไปในห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
เขาอ้างว่าบุคคลนิรนามได้ทิ้งหลักฐาน ซึ่งนับเป็น"การข่มขู่ทางเพศ" ไว้มีทั่ง "ผ้าเช็ดทำความสะอาด, ขวดเบียร์, กระเป๋าเป้สีแดง, ขวดยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มีชื่อบุคคลอื่น, ต่างหู และเอกสารการออกจากโรงพยาบาล" ที่เป็นของคนอื่น
ข้อความที่ลงชื่อว่า สโตน เอฟ. และลงท้ายด้วยรูปหัวใจถูกทิ้งไว้พร้อมกับสิ่งของเหล่านั้นเขียนว่า “ไบรอัน ฉันจะกลับมา...แค่เราสองคน”
ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ในสำนวนการฟ้องระบุว่า วิลล์ “จงใจล่อลวงและเตรียมการให้มิสเตอร์โจเซฟถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อไป”
นักแสดงนำจากเรื่อง King Richard ถูกกล่าวหาว่าบอกกับนักไวโอลินระหว่างการพบกันครั้งหนึ่งว่า “คุณกับผมมีความผูกพันพิเศษที่ผมไม่เคยมีกับคนอื่น”
คำร้องเรียนยังระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารของ วิลล์ ทำกระเป๋าของ ไบรอัน หาย ซึ่งภายในมีกุญห้องพักโรงแรมอยู่ด้วย
คำฟ้องกล่าวอ้างว่า “สถานการณ์การบุกรุกโรงแรมทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมที่ตั้งใจมุ่งร้ายมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว”
หลังจากที่เขาพบว่ามีคนเข้ามาในห้องของเขา นักดนตรีผู้นี้ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อพนักงานโรงแรม สายด่วนตำรวจท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน) และผู้จัดการของวิลล์ แต่เขาอ้างว่าหนึ่งในทีมงาน "ทำให้เขาอับอาย" และบอกเขาว่าจะถูกไล่ออก
คำร้องเรียนระบุว่าการไล่ ไบรอัน ออกน่าจะเป็นการแก้แค้น และการจ้างนักไวโอลินคนใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็วเป็นการพยายามปกปิดการปลดเขาออกจากทัวร์
ไบรอัน อ้างว่าหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เขาต้องประสบกับ “โรค PTSD และอาการป่วยทางจิตอื่นๆ” รวมถึงเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับ “ความทุกข์ทางจิตใจอย่างรุนแรง การสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อชื่อเสียง และความเสียหายอื่นๆ”