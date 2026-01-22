สภ.หัวหิน ผนึกกำลัง K9 "แพรวา" ปิดคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรม ผบก.ประจวบฯ มอบรางวัล

สุนัขตำรวจตรี แพรวา รับรางวัลนำจับเคียงข้างเจ้าหน้าที่สืบสวน"จากเหตุสลดฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมในหัวหิน สู่ความสำเร็จในการปิดคดีระดับมาสเตอร์พีซ ผบก.ประจวบฯ มอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้ชุดทำงานและ K9 แพรวา
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. เพจ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โพสต์รายงาน เบื้องหลังความสำเร็จ ในการจับกุมผู้ต้องหาทำร้ายพนักงานโรงแรมจนเสียชีวิตแล้วชิงทรัพย์ การจับกุมได้อย่างรวดเร็ว เป็นความพยายามในการเกาะติดของชุดสืบสวน สภ.หัวหิน ตำรวจภูธรภาค 7 และความสามารถของ “สุนัขตำรวจตรี แพรวา” สุนัขตำรวจ K 9 ที่มีทักษะการดมกลิ่นจนเจอตัวคนร้ายได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว
วันนี้ ( 21 มกราคม 2569 ) พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเงินรางวัลนำจับให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.หัวหิน และเจ้าหน้าที่ กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7 พร้อมสุนัขตำรวจตรีแพรวา สุนัข k9 ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาตัวคนร้ายเหตุ ในพื้นที่ สภ.หัวหิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ