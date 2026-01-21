ผู้การฯ ประจวบฯ มอบรางวัลนำจับ 3 หมื่น หารครึ่งชุดสืบ สภ.หัวหิน–สุนัขตำรวจ “แพรวา” ครอบครัวเหยื่อขอบคุณตำรวจคลี่คลายคดีเร็ว

ประจวบคีรีขันธ์ - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบรางวัลนำจับ 30,000 บาท ให้ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หัวหิน และสุนัขตำรวจ “แพรวา” หลังร่วมภารกิจจับผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานสาวโรงแรมได้อย่างรวดเร็ว ด้านครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าขอบคุณ ย้ำขอให้ดำเนินคดีถึงที่สุด
วันนี้ ( 21 ม.ค.) ที่สถานีตำรวจภูธรหัวหิน พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหิน ได้มอบรางวัลนำจับจำนวน 30,000 บาท ให้แก่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หัวหิน และสุนัขตำรวจ “แพรวา” ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการติดตามจับกุม นายแซม ผู้ต้องหาในคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานสาวโรงแรมในพื้นที่อำเภอหัวหิน ได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ เงินรางวัลนำจับดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้ตำรวจชุดสืบสวน และในส่วนของสุนัขตำรวจแพรวา ได้มอบผ่านครูฝึกเพื่อนำไปจัดซื้ออาหารและขนม เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
วันเดียวกัน ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย ที่สามารถคลี่คลายคดีและจับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว พร้อมขอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้รับความเป็นธรรม ซึ่งไม่อาจประเมินค่าได้เมื่อเทียบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ด้านมารดาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ครอบครัวรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนชาวหัวหินที่ช่วยกันจนสามารถจับกุมคนร้ายได้ พร้อมยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้เปิดรับบริจาคจากที่ใด หากพบการเรี่ยไรอาจเป็นมิจฉาชีพ ส่วนหลานในขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐประสานให้การช่วยเหลือแล้ว
ขณะที่ พล.ต.ต.อาทร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหายังไม่ประสงค์จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ แต่เจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานแน่นหนา ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด อาวุธที่ใช้ก่อเหตุ และเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า นำเงินที่ได้จากการก่อเหตุไปซื้อยาเสพติดมาเสพ ซึ่งตำรวจจะขยายผลในประเด็นดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่พบว่าผู้ต้องหามีภาวะทางจิต สามารถสื่อสารรู้เรื่อง และไม่มีประวัติการเจ็บป่วย แต่เป็นผู้ที่ก่อเหตุอาชญากรรมต่อเนื่อง โดยในวันถัดไปจะควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดหัวหินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนการกำหนดอัตราโทษเป็นดุลยพินิจของศาล