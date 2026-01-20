ผบ.ตร. สั่งด่วน! ระดมมือปราบ ภ.7 -กองปราบฯ ล่าตัวมือฆ่าชิงทรัพย์ พนง.โรงแรมหัวหิน

ผบ.ตร. สั่งการด่วน! ระดมมือปราบ ภ.7 – กองปราบฯ ล่าตัวมือฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน ย้ำต้องจับกุมให้ได้โดยเร็ว เพื่อกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
วันนี้ (20 ม.ค.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการด่วนที่สุดให้ตำรวจภูธรภาค 7 และกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เร่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหินเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 19 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ด้วยเป็นภัยสังคมร้ายแรง ต้องดำเนินคดี
นอกจากนี้ ผบ.ตร.สั่งยกระดับมาตรการป้องกันโดยสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค 7 เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะสถานประกอบการและโรงแรมที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืน เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำ และสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวหัวหิน
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า ผบ.ตร. ได้กำชับว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะไม่ปล่อยให้คนร้ายรายนี้ลอยนวลเด็ดขาด และขอฝากเตือนไปยังใครที่คิดจะให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนี จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเบาะแสของคนร้าย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่หมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า ผบ.ตร. ได้รับรายงานเหตุดังกล่าวจากตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) แล้ว และได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังเกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อให้การติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผบ.ตร.จึงได้มีสั่งการด่วนที่สุดไปยัง พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และ พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินการเร่งรัดการจับกุมตัวคนร้าย สั่งการให้ระดมชุดสืบสวนทั้งจากตำรวจภูธรภาค 7 และกองบังคับการปราบปราม ปูพรมติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดหัวหิน มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด ไม่ว่าคนร้ายจะหลบหนีไปซุกซ่อนตัว ณ ที่ใด เนื่องจากเป็นบุคคลอันตราย รวมทั้งกำชับพนักงานสอบสวนให้รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ภาพจากกล้องวงจรปิด และพยานแวดล้อมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้สำนวนคดีมีความแน่นหนา