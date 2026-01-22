นอภ.ชะอำ สนธิกำลังหลายฝ่ายกวาดล้างคนเร่ร่อนกลางเมืองท่องเที่ยว ป้องกันเหตุซ้ำรอยฆ่าสาวพนักงานโรงแรมหัวหิน

เพชรบุรี – นายอำเภอชะอำ นำกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง และเทศบาลเมืองชะอำ ลงพื้นที่กวดขันตรวจค้นบุคคลเร่ร่อนและอาคารร้างในเขตเมืองท่องเที่ยวชายหาดชะอำ หลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญคดีฆ่าสาวพนักงานโรงแรมกลางเมืองหัวหิน หวังป้องกันอาชญากรรมซ้ำรอย สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
วันนี้ ( 21 ม.ค.) นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ พร้อมด้วย นายธเนศ นาเมือง ปลัดป้องกันอำเภอชะอำ, พ.ต.ท.บรรจบ สิงห์สรศรี รองผู้กำกับ สภ.ชะอำ, พ.ต.ท.พศิน หลาวทอง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สภ.ชะอำ ตม.เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอำ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจค้นและควบคุมบุคคลเร่ร่อนในเขตเมืองท่องเที่ยว ที่บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
การปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมซ้ำรอย กรณีคนร้ายใช้อาวุธท่อนเหล็กก่อเหตุฆ่าสาวพนักงานโรงแรมชื่อดังกลางเมืองหัวหิน จนสร้างความหวาดผวาและสะเทือนขวัญไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทั้งนี้ นายอำเภอชะอำได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารร้างสูง 3 ชั้นในพื้นที่ ก่อนพบบุคคลเร่ร่อนเพศชาย จำนวน 1 ราย ลักลอบเข้าไปพักอาศัย เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจสอบประวัติพบเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา จึงทำการบันทึกข้อมูล ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อนควบคุมตัวไปดูแลชั่วคราวที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 3 อำเภอชะอำ
สำหรับขั้นตอนต่อไป ในวันถัดไปจะประสาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับตัวไปดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อจัดหาที่พักอาศัย ฝึกอาชีพ และส่งเสริมให้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาการเร่ร่อนและการพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยง
นอกจากนี้ นายอำเภอชะอำยังเตรียมแจ้งเจ้าของอาคารร้างดังกล่าวให้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเร่ร่อนลักลอบเข้าไปพักอาศัยอีก หากเพิกเฉยอาจเข้าข่ายความผิดฐานปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมหรืออยู่อาศัยโดยผิดกฎหมาย
นายอำเภอชะอำย้ำว่า หลังจากนี้จะสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและกวดขันดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาบุคคลเร่ร่อนออกจากแหล่งท่องเที่ยวชายหาดชะอำ ป้องกันเหตุอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่