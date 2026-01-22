“ไทยก้าวใหม่” ชงยกระดับคนพิการเป็นวาระแห่งชาติ ใช้ AI ปรับโครงสร้าง บรรจุยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี

“จิตภัสร์“ เสนอนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ดันออกกฎหมายปรับโครงสร้างเมือง-ระบบขนส่งรองรับ อารยสถาปัตย์เพื่อ “ผู้พิการทุพพลภาพ” ใช้ AI -เทคโนโลยี ช่วย พ่วงเข้มงวดกฎหมาย-ปรับจริง หนุนชงบรรจุยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี
วันนี้(22 ม.ค. 69) น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ในฐานะแกนนำพรรคไทยก้าวใหม่ และหัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงเสนอนโยบายสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการว่า นโยบายนี้ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเครื่องมือหลักในการปรับโครงสร้างระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะของประเทศ เพื่อให้ผู้พิการทุพพลภาพสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การเข้าถึงบริการสาธารณะไม่ควรเป็น “สิทธิที่ต้องร้องขอ” แต่ต้องเป็น “มาตรฐานพื้นฐาน” ที่รัฐต้องจัดให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับเรื่องคนพิการให้เป็น “วาระแห่งชาติ” และควรถูกบรรจุลงใน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 10 ปี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า
“ถ้าเรายังปล่อยให้คนพิการต้องเจอกับอุปสรรคในการเดินทาง การใช้รถสาธารณะ หรือการเข้าถึงพื้นที่ของรัฐและพื้นที่เมือง เรากำลังปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำในการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงียบ ๆ และนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยน”
น.ส.จิตภัสร์กล่าวย้ำอีกว่า นอกเหนือจากเบี้ยเลี้ยงผู้พิการฯ ที่จำเป็นต้องคงไว้ต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายพรรคการเมืองมักหยิบยกมาพูดถึงเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมา สังคมไทยยังแทบไม่เคยเห็นการพูดถึง “การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง” และ “เชิงนโยบาย” อย่างจริงจัง เพื่อทำให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมในระยะยาว พรรคไทยก้าวใหม่จึงขอเสนอนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการเริ่มต้นปรับโครงสร้างจาก “หัวเมืองหลัก” ก่อน เพื่อให้เป็นต้นแบบการพัฒนา ทั้งด้านระบบขนส่งสาธารณะ ทางเท้าอักษรเบล ทางลาด ป้ายสื่อสาร จุดบริการประชาชน และผู้พิการฯ รวมถึงการออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เป็นอารยสถาปัตย์ที่เป็นมิตรกับทุกคน (Universal Design) ก่อนจะขยายและกระจายไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ทั้งนี้เทคโนโลยีและ AI จะเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบเมืองยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลการเข้าถึง การวางแผนเส้นทางที่เหมาะสม การปรับบริการขนส่งให้ตอบโจทย์ผู้พิการฯ การใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งาน รวมถึงการประเมินผลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพและโปร่งใส และขอเสนอให้ภาครัฐนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ตรวจจับ และประเมินมาตรฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับผู้พิการฯ เช่น ทางลาดไม่ถูกต้อง ลิฟต์ไม่รองรับ ห้องน้ำไม่เหมาะสม หรือเส้นทางสัญจรไม่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
น.ส.จิตภัสร์ กล่าวต่อว่า ตนขอเน้นย้ำว่าการพัฒนาสังคมที่เท่าเทียมต้องมาพร้อมการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยต้องมีบทลงโทษ และค่าปรับที่ชัดเจน เข้มงวด และเกิดขึ้นจริงกับหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ละเลยมาตรฐานการเข้าถึงของการบริการผู้พิการฯ เพื่อไม่ให้การออกแบบเพื่อผู้พิการเป็นเพียงข้อเสนอเชิงสัญลักษณ์ แต่ต้องเป็น มาตรฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามได้จริง
“หวังว่านโยบายดังกล่าว จะได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่เท่าเทียม และเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเมืองที่เป็นอารยสถาปัตย์ที่จับต้องได้จริง ตอบสนองต่อผู้พิการฯ ให้มีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ผ่านการผสานเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม“