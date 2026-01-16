พท.ชูนโยบาย Universal Design ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่เป็นธรรม

”ชนินทร์“ เผย พรรคเพื่อไทยชูนโยบาย Universal Design ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่เป็นธรรม มั่นใจ “อาจารย์เชน” พร้อมผลักดันการใช้พื้นที่สาธารณะของคนทุกกลุ่ม
นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ กล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีนโยบาย เพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่สาธารณะของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการในลักษณะต่างๆ โดยเตรียมยื่นกฎหมายอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อกำกับให้หน่วยงานที่มีส่วนในการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกลางที่ยืนยันสิทธิ์ในการใช้พื้นที่สาธารณะของคนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เช่น ทางเท้า รถขนส่งสาธารณะ หรือ การติดต่อกับภาครัฐของผู้พิการ เป็นต้น
นายชนินทร์กล่าวว่า ในทุกๆพื้นที่เมือง มีที่ว่างเปล่าที่ถูกไม่ใช้ประโยชน์มากมาย สามารถนำมาปรับปรุงเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ เช่น พื้นที่สวนสาธารณะที่ถูกทิ้งล้าง หรือพื้นที่ใต้ทางด่วน หากนำพื้นที่เหล่านี้มาพัฒนาเพื่อสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น ลานกีฬา สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน หรือตลาดนัด ที่ทุกคนเข้าใช้งานได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตคนเมือง ส่งเสริมการใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างปลอดภัย ให้คนได้ออกมาใช้ชีวิต ได้พบเจอบรรยากาศภายนอกและสร้างผลกระเทือนทางเศรษฐกิจต่อเนื่องได้ด้วย
“อาจารย์เชน ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ มี DNA พรรคเพื่อไทยที่เข้าใจพี่น้องประชาชน และด้วยความเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมที่เคยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางมาหลากหลาย ผมมั่นใจว่าหากท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มี มาพัฒนาบ้าน จะสามารถส่งเสริมการพัฒนาเมืองสำหรับคนทุกกลุ่มได้จริง“ นายชนินทร์กล่าว
ทั้งนี้ วันนี้ทางเพจเฟสบุ๊ค ThisAble.me ได้มีการโพสต์คลิปรายการสัมภาษณ์ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพื่อไทย และได้ทดลองการใช้ชีวิตแบบผู้พิการที่ต้องใช้ชีวิตด้วยรถเข็น สามารถรับชมได้ทาง https://www.facebook.com/share/v/17ELptPh9T/ ครับ