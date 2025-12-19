นายกรัฐมนตรีเปิดที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) ยกระดับบริการรัฐ รองรับประชาชนยุคใหม่

เพชรบุรี –นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) จังหวัดเพชรบุรี มุ่งยกระดับการให้บริการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และรองรับภารกิจของอำเภอในยุคปัจจุบัน
วันนี้( 19 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระครูสุนทรวัชรกิจ ดร. เจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำรงค์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นายอนุทิน กล่าวว่า การเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาดแห่งใหม่นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคล และเป็นวันสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบราชการ และการยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตนเคยเดินทางมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแห่งนี้ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเห็นอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์
การก่อสร้างครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารราชการ แต่เป็นการสร้างพื้นที่แห่งความหวัง ความเชื่อมั่น และเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ นายอนุทินได้กล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนอำเภอบ้านลาด และผู้มีจิตศรัทธาที่อุทิศที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ พระครูสุนทรวัชรกิจ ดร. เจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำรงค์ และนางปราณี ทองล่อน ซึ่งได้มอบที่ดินรวมทั้งสิ้น 15 ไร่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของจิตสาธารณะและพลังความร่วมมือของชุมชน
นายอนุทินยังได้ฝากให้ผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหารอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับความตั้งใจและน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้งฝากถึงพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ชายแดน ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน มีความสามัคคี เอื้ออาทร และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง
สำหรับอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 190,000 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 115 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ประชากรกว่า 51,000 คน ขณะที่ที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังเดิม ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีอายุการใช้งานกว่า 40 ปี สภาพชำรุด พื้นที่คับแคบ และไม่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน รวมถึงไม่สอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design)
จังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดหาพื้นที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบ้านลาดแห่งใหม่ โดยได้รับการอุทิศที่ดินจากพระครูสุนทรวัชรกิจ จำนวน 12 ไร่ และจากนางปราณี ทองล่อน อีก 3 ไร่ รวม 15 ไร่ กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณปี 2567 จำนวน 29,087,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
ทั้งนี้ อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาด (หลังใหม่) ได้เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นมา สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน