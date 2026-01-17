“ตั๊น จิตภัสร์” ลุยตลาดหัวหิน ขอคะแนนหนุน “มิ่งขวัญ” ชูนโยบายกองทุนกู้ยืม 2 หมื่น แก้หนี้นอกระบบ

“ตั๊น จิตภัสร์” ลงพื้นที่ตลาดหัวหิน ขอแรงหนุน “มิ่งขวัญ” เบอร์ 5ชูนโยบายกองทุนกู้ยืมลดพึ่งพาหนี้นอกระบบ เปิดโอกาสสร้างอาชีพ ย้ำพรรคมุ่งแก้ปัญหาปากท้อง–ค่าครองชีพ เดินหน้าทำงานเพื่อปชช.
น.ส. จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และแกนนำพรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ น.ส. มิ่งขวัญ น่วมทอง ผู้สมัคร สส.เขต 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์ 5 พรรคไทยก้าวใหม่
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทั้งสองได้เดินเท้าพบปะพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนภายในตลาดหัวหิน รวมถึงชุมชนใกล้เคียง เพื่อแนะนำตัวผู้สมัคร รับฟังปัญหา และชี้แจงนโยบายของพรรคที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นประเด็นที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง
น.ส.จิตภัสร์ได้กล่าวถึงนโยบาย กองทุนกู้ยืม 20,000 บาท ของพรรคไทยก้าวใหม่ ว่าเป็นมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปต่อยอดอาชีพ เสริมสภาพคล่อง และลดภาระดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม โดยระหว่างการเดินหาเสียง มีพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนเข้ามาทักทาย สอบถามแนวนโยบาย และขอถ่ายภาพให้กำลังใจทีมงานอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง
น.ส.จิตภัสร์ กล่าวย้ำว่า พรรคไทยก้าวใหม่อาสาเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนอย่างจริงจัง แม้จะเหลือเวลาเพียง 3 สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 ก็ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน และผลักดันนโยบายที่ช่วยแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ และหนี้สิน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
“เรามุ่งมั่นทำงาน ลงพื้นที่ รับฟังปัญหาจริง เพื่อให้การเมืองตอบโจทย์ชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง” น.ส.จิตภัสร์ กล่าว