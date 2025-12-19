“ตั๊น จิตภัสร์” เปิดตัวร่วมทัพไทยก้าวใหม่ ชิง สส.บัญชีรายชื่อ ชูอุดมการณ์ตรงกัน

"ไทยก้าวใหม่"เปิดตัว "ตั๊น จิตภัสร์" ลง สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมนั่งหัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ เผย ไม่ไปต่อกับรมว.ทส.เพราะอุดมการณ์ตรงกัน แต่ยังไม่ลาออกจากที่ปรึกษา "สุชาติ"เพราะเวลาเลือกตั้งกระชั้นชิด
เวลา 11.30 น.วันที่ 19 ธ.ค.พรรคไทยก้าวใหม่ นำโดย
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ เปิดตัวน.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ผู้ประสงค์ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ
โดยนายสุชัชวีร์ กล่าวว่า พรรคไทยก้าวใหม่ตั้งใจที่จะสร้างความการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยในช่วงวิกฤตทุกเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นเราต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพพร้อมเสียสละให้กับประเทศไทย และองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเสียสละของนักการเมืองคือความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ และวันนี้ พรรคไทยก้าวใหม่ขอต้อนรับผู้หญิงเก่ง มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมมาตลอดทางชีวิตและอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่พิสูจน์เป็นประจักษ์ว่าลูกหลานเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมุ่งมั่นเสียสละต่อประชาชนและมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดีไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น คือ น.ส.จิตภัสร์ โดยตนเชิญมาเป็นหัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งตรงกับธนูดอกที่ 1 ประเทศเปลี่ยนไม่ได้ถ้าทุนมนุษย์เราไม่เข้มแข็ง
ด้านน.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้ถือว่าเป็นก้าวใหม่ของตนเอง เพราะเราอยู่ในแวดวงการเมืองมาเกือบ 18 ปี ซึ่งมีคิดว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในชีวิตทางการเมืองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีโอกาสและมีพื้นที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของแผ่นดินและประชาชน เชื่อมั่นว่า จะทำงานตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเคยทำงานกันมาก่อนแล้วและเชื่อว่าพรรคนี้จะเป็นช่องทางและโอกาสให้กับประชาชนได้มีโอกาสเลือกพรรคใหม่ๆ
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า วันนี้มีทั้งปลาเก่าและพรรคใหม่หลายพรรคแต่เชื่อว่าพรรคไทยก้าวใหม่จะเป็นอีกหนึ่งพรรคที่จะเสนอตัวรับใช้ประชาชนและจะฝากถึงประชาชน ขอโอกาสให้กับพรรคไทยก้าวใหม่ได้ทำงานรับใช้ทั้งในสภาและบริหาร เพราะพรรคไทยก้าวใหม่มีคณะทำงานที่ครบทุกด้าน การได้รับตำแหน่งหัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ ตรงกับตนเอง ตนดีใจและจะพยายามทำหน้าที่นี้ถ้าอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยก้าวใหม่ ได้มอบเสื้อและหมวกสัญลักษณ์ของพรรคให้กับน.ส.จิตภัสร์ และถ่ายรูปร่วมกัน
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยก้าวใหม่ ขณะนี้มี 2 คนคือนายสุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์และคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช ส่วนคนที่ 3 กำลังพิจารณาอยู่
โดยน.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กล่าวถึง การตัดสินใจร่วมงานกับพรรคไทยก้าวใหม่ เพราะขณะนี้ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ขณะนั้นได้รับการเทียบเชิญไปเป็นที่ปรึกษาให้ไปทำงาน ซึ่งเราก็ไปทำงาน แม้ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ก็ตามแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่ทุกคน ต้องสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติและแผ่นดิน และเวลากระชั้นชิดมาก การยุบสภาครั้งนี้เป็นการยุบที่เร็วมากเราต้องตั้งหลักในการที่จะเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไป
เมื่อถามว่าทำไมถึงไม่อยู่กับพรรคของรัฐมนตรี น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า ตัวเองได้มีการพูดคุยกับ นายสุชัชวีร์ จึงมองว่าพรรคนี้มีหลายนโยบาย ตรงกับ อุดมการณ์ของตนเอง และตนเคยทำงานร่วมกันมาก่อน
อย่างไรก็ตามแม้ขนาดนี้มีการเปิดตัวกับพรรคไทยก้าวใหม่แล้วตนก็ยังไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตนก็ได้ถามรัฐมนตรีไปว่าจะต้องลาออกหรือไม่ ทางรัฐมนตรีไม่ได้ว่ากล่าวอะไร