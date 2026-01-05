“จิตภัสร์” ควง“เจ๊หมี”หาเสียงชาวบ้านหนองจาน จี้รัฐเร่งเคลียร์พื้นที่–ฟื้นฟูเยียวยาด่วน

”ตั๊น จิตภัสร์ “ลงพื้นที่บ้านหนองจาน ให้กำลังใจชาวบ้าน หลังจรวด BM-21 สร้างความเสียหายบ้านเรือน–ไร่นา ย้ำต้องเร่งเคลียร์พื้นที่เป็นเซฟโซน ก่อนให้ประชาชนกลับบ้าน พร้อมจี้รัฐฟื้นฟู–เยียวยาด่วน
วันนี้ (5 ม.ค. 2569) ที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และแกนนำพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ จันทะมา หรือ “เจ๊หมี” ผู้สมัคร สส.สระแก้ว พรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้กำลังใจประชาชน หลังสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาเกิดการหยุดยิงโดยไม่มีการปะทะ โดยจากการลงพื้นที่พบว่า บ้านเรือนประชาชนในหลายจุดได้รับผลกระทบอย่างหนักจากจรวด BM-21 ของทหารกัมพูชาที่ตกใส่พื้นที่ชุมชน ส่งผลให้บ้านเรือน รถยนต์ คอกเลี้ยงสัตว์ รวมถึงวัว–ควาย ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะที่ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยกลับเข้าภูมิลำเนา แต่ต้องควักเงินส่วนตัวซ่อมแซมบ้านเรือน เนื่องจากการเยียวยาจากภาครัฐยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เพราะต้องรอขั้นตอนด้านเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า จากการเห็นสภาพความเสียหายในพื้นที่ ยอมรับว่าสร้างความเดือดร้อนอย่างมากต่อพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน โดยมี นางนงรัตน์ จันทะมา ผู้สมัคร สส.เขต 2 จังหวัดสระแก้ว ในฐานะเจ้าของพื้นที่ นำลงพื้นที่ตรวจจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด ซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการเป็นอันดับแรก คือ การเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเรือนและไร่นาของตนเองได้
ทั้งนี้ ต้องประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด เนื่องจากอาจยังมีสะเก็ดระเบิดหรือวัตถุระเบิดที่ยังไม่พิสูจน์ความปลอดภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน พร้อมกันนี้อยากให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูพื้นที่ และจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็ว
เมื่อสอบถามถึงแนวทางนโยบายของพรรคไทยก้าวใหม่ในการฟื้นฟูและเยียวยาในอนาคต น.ส.จิตภัสร์ ระบุว่า พรรคมีนโยบายเร่งด่วนอยู่แล้ว โดยเน้นการสร้าง “ทุนมนุษย์” สิ่งสำคัญที่สุดคือ ที่อยู่อาศัยและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งแม้ขณะนี้สถานการณ์จะสงบลงจากการหยุดยิง แต่ยังไม่อาจวางใจได้ จึงจำเป็นต้องกลับมาดูแลและฟื้นฟูกำลังใจของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถามย้ำถึงความกังวลว่าจะเกิดการปะทะเป็นครั้งที่ 3 หรือไม่ น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า ส่วนตัวไม่อยากให้เกิดเหตุปะทะขึ้นอีก เพราะเห็นใจประชาชนอย่างยิ่ง และในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วแล้วรวม 5 ครั้ง จึงอยากให้สถานการณ์ยุติโดยเร็ว
นอกจากนี้ พรรคไทยก้าวใหม่ยังมีนโยบายด้านความมั่นคง สนับสนุนการสร้างรั้วหรือกำแพงแบ่งเขตแดนให้ชัดเจน พร้อมเสริมศักยภาพและสนับสนุนการทำงานของกองทัพและฝ่ายความมั่นคง เพื่อป้องกันการสูญเสียกำลังพล ทั้งทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนจากการปะทะรายวัน
น.ส.จิตภัสร์ ยังกล่าวว่า พรรคไทยก้าวใหม่มีนโยบายผลักดันร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกำลังพลทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ไม่ใช่เฉพาะผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเท่านั้น แต่รวมถึงทหาร ตชด. และเจ้าหน้าที่รัฐทุกนายที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
“พรรคไทยก้าวใหม่ เบอร์ 49 ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยและทำมาหากินตามแนวตะเข็บชายแดนไทย–กัมพูชา รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกนาย ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ และประชาชนคนไทยจะยืนเคียงข้าง ไม่ทอดทิ้งกันอย่างแน่นอน” น.ส.จิตภัสร์ กล่าว.