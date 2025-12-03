"ตั๊น" ตรวจของกลางไม้เน้นรักษาประโยชน์แผ่นดินโดยรวม จ่อชงแปรรูปไม้อ.อ.ป.ทำเฟอร์นิเจอร์ช่วยน้ำท่วม

“ตั๊น จิตภัสร์” ประธาน ทปษ.รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจของกลางไม้ ยันเน้นรักษาประโยชน์แผ่นดินโดยรวม พ่วงเผยข่าวดี จ่อชง แปรรูปไม้ อ.อ.ป. ช่วยทำเฟอร์นิเจอร์ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
วันนี้ (3ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(อ.อ.ป.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) มอบหมายให้นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปธ.ทปษ.รมว.ทส.)ลงพื้นที่ตรวจสอบไม้ของกลางที่กรมป่าไม้ ได้ทำการตรวจยึด พร้อมทั้งติดตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการแปรรูปไม้ของ อ.อ.ป. โดยมีนายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ,นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องกันและควบคุมป่าไม้ และนายคม ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้พร้อมการประชุมหารือถคงเรื่องดังกล่าว
หลังการประชุม นาวสาวจิตภัสร์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯยึดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ ซึ่งของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 1.ของกลางที่ไม่ควรขายอธิบดีกรมป่าไม้จะสั่งให้เอาไว้ใช้ในราชการปล่อย ทําลาย ตามระเบียบกระทรวง 2.ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ให้ขายโดยวิธีทอดตลาดหรือประกวดราคา เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามระเบียบฯ 3.การขายของกลางให้องค์กรการกุศล วัด หรือการสาธารณะประโยชน์ให้ทําได้ โดยไม่ต้องขายทอดตลาด แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ตามระเบียบฯ
4. การคืนของกลางให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายตามระเบียบ ฯ ข้อ 14 ยืนยันว่า จะดำเนินการจัดการไม้ของกลางทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินโดยตรง รวมถึงช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องผลัดเวรดูแลและเฝ้าระวังไม้ของกลางเป็นเวลานาน
“นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯมี นโยบายให้ใช้ไม้ที่ปลูกโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) นำมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อส่งมอบไปช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยในระยะฟื้นตัว หลังจากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในหลายจังหวัด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งด่วนด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด”นางสาวจิตภัสร์ กล่าว