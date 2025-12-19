“จิตภัสร์” สละเก้าอี้ ทส. ปิดทางบทบาททับซ้อน เดินหน้าเต็มตัวสู่สนามเลือกตั้งในนาม“ไทยก้าวใหม่”

“จิตภัสร์ ตั๊น ” ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษา รมว.ทส. เปิดทางเดินหน้าการเมืองเต็มตัว ยืนยันยึดหลักโปร่งใส ไม่ทับซ้อน สมัครพรรคไทยก้าวใหม่ ลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
วันนี้(19 ธ.ค. 2568 )น.ส.จิตภัสร ตั๊น กฤดากร ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) พร้อมแถลงจุดยืนและบทบาทหน้าที่ มีสาระใจความว่า
“ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มอบโอกาสและให้ความไว้วางใจ ให้เข้ามาปฏิบัติงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ และยึดประโยชน์ของประเทศชาติ แผ่นดินและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
ดิฉันขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า ดิฉันมีความมุ่งมั่นทำงาน โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และไม่ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่เคยแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากตำแหน่งหน้าที่ และพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ในระหว่างการทำงานเป็นที่น่ายินดี ที่ดิฉันมีโอกาสร่วมผลักดันโครงการที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ
โครงการ Low Carbon Eco Zero Food Waste School ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 220 แห่งทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังแนวคิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืน
โครงการศูนย์แจ้งเตือนภัยฝุ่น PM2.5 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยนอกจากการแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast แล้ว ยังได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนผ่านระบบของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ดิฉันยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงของชาติ รวมถึงการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ลี้ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบอันเนื่องมาจากปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา โดยยึดหลักมนุษยธรรม ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสในการทำงานทุกขั้นตอน
ปัจจุบันดิฉันได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยก้าวใหม่ และได้ยื่นเจตจำนงขอลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อความชัดเจน โปร่งใส และเพื่อป้องกันความทับซ้อนของบทบาทหน้าที่ ดิฉันจึงขอยุติการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเดินหน้าทำงานทางการเมืองและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และมาตรฐานความสุจริตทางการเมือง” นางสาวจิตภัสร์ ระบุ